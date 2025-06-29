Гендиректор МАГАТЭ: Иран может быстро возобновить производство обогащенного урана 29.06.2025, 9:24

Несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США.

Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США, считает Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предположил, что Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, Иран имеет соответствующие мощности, и если пожелает, может снова взяться за обогащение урана.

«Они могут иметь за считанные месяцы, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащённый уран, или меньше. Но, откровенно говоря, нельзя утверждать, что всё исчезло и там ничего нет», — сказал Гросси.

Он напомнил, что «Иран имел очень масштабную амбициозную программу», и, по его мнению, «часть её может всё ещё быть там», и поскольку Иран — «очень развитая страна с точки зрения ядерных технологий», то исключать такой возможности нельзя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com