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Гендиректор МАГАТЭ: Иран может быстро возобновить производство обогащенного урана

  • 29.06.2025, 9:24
Гендиректор МАГАТЭ: Иран может быстро возобновить производство обогащенного урана

Несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США.

Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США, считает Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предположил, что Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, Иран имеет соответствующие мощности, и если пожелает, может снова взяться за обогащение урана.

«Они могут иметь за считанные месяцы, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащённый уран, или меньше. Но, откровенно говоря, нельзя утверждать, что всё исчезло и там ничего нет», — сказал Гросси.

Он напомнил, что «Иран имел очень масштабную амбициозную программу», и, по его мнению, «часть её может всё ещё быть там», и поскольку Иран — «очень развитая страна с точки зрения ядерных технологий», то исключать такой возможности нельзя.

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