Гендиректор МАГАТЭ: Иран может быстро возобновить производство обогащенного урана
- 29.06.2025, 9:24
Несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США.
Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США, считает Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предположил, что Иран сможет вернуться к производству обогащенного урана, несмотря на повреждение ядерных объектов ударами США. Об этом он сказал в интервью CBS News.
По его словам, Иран имеет соответствующие мощности, и если пожелает, может снова взяться за обогащение урана.
«Они могут иметь за считанные месяцы, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащённый уран, или меньше. Но, откровенно говоря, нельзя утверждать, что всё исчезло и там ничего нет», — сказал Гросси.
Он напомнил, что «Иран имел очень масштабную амбициозную программу», и, по его мнению, «часть её может всё ещё быть там», и поскольку Иран — «очень развитая страна с точки зрения ядерных технологий», то исключать такой возможности нельзя.