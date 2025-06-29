Новый недорогой кроссовер Kia для большой семьи показали до премьеры 1 29.06.2025, 9:36

1,264

Машина станет намного современнее.

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года постепенно готовят к премьере. Но в сети уже показали следующее поколение недорогого автомобиля для большой семьи. Машина станет намного современнее.

Новый SUV готовят к официальному дебюту, но дизайн модели Kia Telluride 2 поколения пока стараются держать в секрете. Автомобиль показали в сети с вариантом современного дизайна на канале Digimods DESIGN.

В сравнении с предшественником новый Kia Telluride 2026 модельного года изменится до неузнаваемости. Судя по всему, кроссовер выполнят в совершенно другом стиле. Возможно, определенные черты достанутся от младших моделей Kia. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с бензиновой силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – чуть более 30 000 долларов за базовое исполнение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com