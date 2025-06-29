Путин лебезит перед Трампом

Путин лебезит перед Трампом1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 29.06.2025, 9:37
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Какое падение!
Великий геополитик Путин потряс «патриотические ряды» заявлением о Трампе:
«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно».
Что за пресмыкательство? Разве так должен говорить глава величайшей державы в мире, у которой всё самое лучшее, «аналогов нет», «Запад» перед ней трепещет? Вместе с которой «большинство человечества»? Что за «дискредитация армии»? Ведь это президент США, которые поставляют оружие «неонацистам», а оно убивает российских военных. Только что был атакован «стратегический союзник» Иран. И после этого лебезить перед главным в Америке? Какое падение!
Теперь можно и Трампу выступить с ответным заявлением и похвалить мужественное и непростое возвращение Путина в президенты, после того как там засел Медведев. Это была битва гигантов. Потерпевший поражение «третий президент» принужден был отступить из Кремля со всем своим «боезапасом» (хранившемся в винных подвалах).
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»