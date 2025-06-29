Гель для стирки попал под запрет в Беларуси 29.06.2025, 9:45

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В чем причина?

В Беларуси ввели запрет ввоза и обращения в отношении моющего средства от польского производителя, сообщает Myfin.by

В реестр опасной продукции попал гель для стирки темных тканей WEISSE GANS BLACK GEL.

Производитель товара – MILWA POLSKA 1871 Sp. z.o.o. Sp.k (Польша).

Сообщается, что изготовитель моющего средства в маркировке указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (202±5) мм.

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