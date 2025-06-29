закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гель для стирки попал под запрет в Беларуси

  • 29.06.2025, 9:45
  • 1,262
Гель для стирки попал под запрет в Беларуси

В чем причина?

В Беларуси ввели запрет ввоза и обращения в отношении моющего средства от польского производителя, сообщает Myfin.by

В реестр опасной продукции попал гель для стирки темных тканей WEISSE GANS BLACK GEL.

Производитель товара – MILWA POLSKA 1871 Sp. z.o.o. Sp.k (Польша).

Сообщается, что изготовитель моющего средства в маркировке указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (202±5) мм.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров