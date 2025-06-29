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США договорились с партнерами в G7 об исключениях по налогам

  • 29.06.2025, 9:58
США договорились с партнерами в G7 об исключениях по налогам

Европа пошла на уступки.

Соединенные Штаты и страны Группы семи договорились поддержать предложение, которое предоставит американским компаниям некоторые исключения из международного соглашения о корпоративном налогообложении, сообщает Reuters.

США и G7 договорились поддержать некоторые исключения для американского бизнеса из международного соглашения о корпоративном налогообложении, согласованного при администрации Байдена.

Договоренности достигли в обмен на согласие американской администрации исключить один из разделов в проекте Дональда Трампа, секцию 899, о налогообложении и расходах, от чего избежали дополнительных проблем, в частности, британские компании.

«Сегодняшняя договоренность дает столь необходимую определенность и стабильность для компаний, которые выражали свою озабоченность», – отметила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

В G7 отметили, что рассчитывают обсудить окончательное решение, которое будет приемлемым для всех сторон.

В январе Трамп издал указ о том, что международное соглашение о минимальном корпоративном налогообложении не будет применяться в США, фактически заявив о выходе из соглашения, которое было согласовано в 2021 году с почти 140 странами.

Он также заявил, что применит «налоги в ответ» против стран, которые по данному соглашению будут облагать налогом американские компании.

Напомним, по данным СМИ, ЕС и США рассчитывают заключить определенную форму торгового соглашения до 9 июля, когда Вашингтон намерен ввести 50% пошлины на почти все товары из ЕС.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

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