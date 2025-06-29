«Отмените нашу запись, подождем солнца» 29.06.2025, 10:03

Как белорусский бизнес справляется с холодным летом.

Белорусский июнь в этом году никак не поймет, что на самом деле он летний месяц. Где-то на горизонте уже видится потепление, и можно будет снять куртки — хорошая новость для всех, а особенно — для некоторых бизнесов, которые привыкли зарабатывать в летний сезон, но пока просто терпят и ждут. Впрочем, кому-то погода, наоборот, подняла продажи, пишет «Онлайнер».

«Раньше выручка росла на 40—50%»

Диана — владелец студии груминга Pets в Минске. Обычно сезон для ее бизнеса начинается с наступлением тепла — в этом году все пошло по другому сценарию.

— Многие считают, что, как только температура растет, их собачкам становится жарко, и их ведут срочно стричься. Начинается огромная загрузка и нескончаемый поток клиентов. В этом году такое еще не началось. Все тихо, стандартно, — рассказывает Диана.

Дожди, которые уже несколько раз успели налететь на Минск, тоже не помогают закрыть все окошки с записями.

— Никто не хочет приводить питомца на груминг, чтобы потом попасть под дождь и снова дома перемывать собачку. Бывает, звонят и прямо говорят: «Подождем солнышка, а пока отмените нашу запись». Вот такая интересная неожиданная закономерность в этом году у нас получается.

Такая погода не помогает бизнесу, но есть надежда, что белорусы еще увидят полноценное лето.

— По сравнению с холодным периодом в прошлые годы выручка увеличивалась на 40—50%. В этом году разница с зимой значительно меньше. Возможно, люди в ожидании настоящего лета, и мы все еще наверстаем, когда всем срочно нужно будет покороче.

«Как только станет +25, не будет ни одного окошка»

О том, что клиенты пока откладывают запись, рассказывает и Ирина, которая работает в одном из минских салонов красоты. Она делает маникюр и педикюр — и последняя услуга сейчас не так востребована, как обычно это бывает в июне.

— Многие делают педикюр весь год, но очевидно, что это происходит реже и не все делают покрытие. Когда прогноз обещает босоножки, то ни одного педикюрного кресла не пустует из-за наплыва клиенток, и это понятно.

На зарплатах мастеров это тоже сказывается, но Ирина говорит, что не драматизирует ситуацию — просто рассчитывала на загрузку больше, чем зимой и весной.

— Как только станет +25, не будет ни одного окошка на запись, сразу возникнет ажиотаж. Плюс пойдет сезон свадеб, и люди будут тратиться на ногти, прически и макияж.

«Люди хотят смотреть дома фильм под пледом»

В кофейне 7 cups выручка тоже немного снизилась по сравнению с прошлым летом, и это связывают с погодой — в теплое время люди чаще куда-то выбираются и заходят за кофе.

— Я думаю, погода повлияла, многие люди остаются дома. Сейчас такая погода, что хочется укрыться теплым пледом и смотреть фильм, — говорит Наталия.

Хотя кофейня — это не исключительно сезонный бизнес, но с изменением погоды меняются и чеки гостей. Сейчас, несмотря на календарное лето, востребовано сытное меню, а вот за холодными напитками очереди выстраиваться не спешат.

— Смена тепла на холод и наоборот на нас влияет, когда гости начинают гулять меньше или больше. В теплое время наиболее востребованными напитками становятся бамбл, айс-латте, лимонады. Иногда не успевал работать льдогенератор.

В целом для кофейного бизнеса лето — хорошее время, считает Наталия, хотя сейчас и есть временные трудности. По ее словам, спасают постоянные клиенты и сильная команда, которая настроена работать.

— Выручка сейчас ниже по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, но мы знаем, что все будет хорошо, и сохраняем оптимизм, — говорит Наталия.

Лето — лучший сезон для продаж, рассказывали нам в прошлом году ребята из Pizza Truck с неаполитанскими пиццами. Что слышно сейчас?

— Скажем так: у нас спрос, в сравнении с прошлыми годами, не упал, но мы настраивались на гораздо лучший сезон. Когда погода похожа на летний вариант, продажи могут увеличиваться на процентов 30%.

Но погода нам неподвластна, поэтому имеем то, что есть. Надеемся на теплую осень, возможно, до конца октября погода нас будет больше радовать.

Или не все так плохо?

Алексей — владелец мини-кафе навынос «Блинная лаборатория» в переходе возле метро «Уручье» и один из тех, кому холодное лето помогло.

— В 2015—2016 годах продавали блины в парках в прицепах, а потом решили с супругой открыть свое дело. Холодное лето действительно повлияло на наш бизнес, но не так, как можно было ожидать, — у нас значительно выросли продажи.

Обычно сезонность для бизнеса ощутима. В теплое время (май — сентябрь) спрос смещается в сторону холодных напитков (например, лимонады, смузи) и легких начинок (например, свежие фрукты, мягкие сыры). В холодное время традиционно продажи растут за счет сытных вариантов — мясо, грибы, горячие сыры, а также за счет кофе и чая.

Но в этом году все пошло не по плану. Хотя обычно летом спрос на горячие блины снижается, в июне люди, наоборот, стали охотнее покупать сытные согревающие перекусы.

— Мы заметили, что увеличилось количество заказов, примерно на 25—30%, клиенты чаще выбирают теплые начинки (сыр, грибы, мясо), также стало больше заказов через онлайн-сервисы. Для нас это стало приятной неожиданностью, и мы даже немного усилили производство, чтобы успевать за спросом.

Алексей говорит, что спрос начал расти уже в мае, когда температура не поднималась выше плюс 15—18 градусов.

— Клиенты чаще спрашивали что-то «погорячее», а прохожие заглядывали с фразой «Так холодно, надо согреться!».

— Стала ли такая ситуация сюрпризом?

— Честно, мы не рассчитывали на такой эффект. Обычно летом делаем ставку на прохладные напитки, так как в жару снижается аппетит. С одной стороны, радость от неожиданного подъема, с другой — пришлось быстро перестраиваться: оптимизировать приготовление начинок (подготовка начинок заранее и в увеличенном объеме), взяли одного сотрудника на подработку, но в основном справляемся своими силами.

Если наступит жара, у нас нет отдельного летнего меню, но мы всегда готовы экспериментировать. Если бы лето было жарким, вероятно, запустили бы что-то, например холодные блин-роллы или фруктовые ассорти.

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