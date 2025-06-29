Как ШАБАК сорвал иранский план мести Амир Бобхот, Walla

29.06.2025, 10:07

Организация находилась на передовой скрытого противостояния с Тегераном и его прокси.

В то время как глаза командующего ВВС генерал-майора Томера Бара были прикованы к экранам в подземном бункере в Тель-Авиве, следя за боевыми летчиками, приближающимися к иранскому воздушному пространству за мгновения до удара по целям в центре Тегерана, оперативный штаб ШАБАКа, с самого начала посвященный в детали операции, находился в состоянии, близком к полной боевой готовности, с одной целью — предотвратить иранские теракты в ответ. Приказ, переданный всем подразделениям и отделам, был четким и недвусмысленным: «Ни одного теракта против Израиля».

На протяжении десятилетий Иран действовал в нескольких ключевых направлениях: ядерный проект, система баллистических ракет и летательных аппаратов, угрожающих израильскому тылу, а также одна из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм. Кроме того, Иран управляет своими прокси — «Хизбаллой», ХАМАСом и «Исламским джихадом» на границах Израиля, а также представителями «третьего круга», такими как хуситы. Помимо этого, Иран несет ответственность за атаки против израильских интересов по всему миру — особенно на посольства и еврейские учреждения, а также за попытки покушений на высокопоставленных израильтян.

Ответственность ШАБАКа за предотвращение этих угроз была очевидна с самого начала. В рамках сценарного планирования служба безопасности учитывала такие варианты, как подстрекательство к насилию в Иудее и Самарии, теракты, совершаемые спящими ячейками среди арабских граждан Израиля, попытки покушений на высокопоставленных лиц, кибератаки на государственные организации и инфраструктуру, а также нападения на израильских дипломатов и представителей за рубежом — вплоть до атак на гражданскую авиацию.

По одному пункту в системе безопасности царило полное единодушие: мотивация Ирана к мести будет максимальной на протяжении всей операции. По мере того как пилоты ВВС Израиля наносили все более унизительные удары по режиму аятолл, возрастал и страх перед ответом.

ШАБАК в этой операции был не просто стражем у ворот — он также отвечал за поиск заложников, предотвращение терактов из Иудеи и Самарии и многое другое.

В то время как израильские бомбардировки сотрясали Тегеран, а черные клубы дыма затягивали небо, вызывая шок у иранской общественности, центр специальных операций ШАБАКа был заполнен до отказа.

Сложнейшая и сверхчувствительная тайная операция по извлечению тел трех убитых заложников — Офры Кедар, Шая Левинсона и Йонатана Самерано — была приведена в исполнение.

Сотрудники ШАБАКа, руководившие операцией от начала до конца в условиях колоссального риска, проникли вглубь палестинской территории тайно и провели операцию с абсолютной точностью, несмотря на крайне враждебную местность, полную сюрпризов и буквально пронизанную тоннелями, кишащими вооруженными боевиками.

Источники, знакомые с деталями операции, от которой «волосы встают дыбом» и которая напоминает сюжет научно-фантастического фильма, рассказали, что в кульминационный момент, когда бойцы ШАБАКа извлекали тела, старшие офицеры и бойцы на местах были вынуждены принимать смелые решения в реальном времени. Представители ЦАХАЛа, находившиеся в оперативном штабе, сообщили о «весьма креативной операции, включавшей в себя хитроумные уловки и огромную смелость при принятии решений, которые позволили вернуть тела погибших для захоронения в Израиле». Метод проведения операции засекречен и запрещен к публикации — с тем, чтобы подобные действия по спасению заложников можно было повторить в будущем.

Один из представителей силовой структуры прокомментировал, что успешное проведение ШАБАКом операций по извлечению уже более 45 тел заложников из сектора Газа — в данном случае, параллельно с масштабной операцией в Иране, когда основное внимание было сосредоточено на целях более чем в 1500 км от Израиля — «дает огромные преимущества Израилю в будущих переговорах об освобождении заложников, и существенно снизит количество террористов, которых нам придется отпустить в рамках сделки».

Израильская операция на иранской территории стала полной неожиданностью для режима аятолл. Высокопоставленные фигуры были ликвидированы прямо в своих кроватях — аналогично точечным устранениям, проводимым ШАБАКом в Газе и Иудее и Самарии. Другие чиновники, считавшие, что работают в укрепленных штабах и на секретных объектах, также стали жертвами ударов различного рода, приведших к их ликвидации.

Когда первые бомбы поразили иранские системы ПВО, они уничтожили не только ракеты и радары, но и операторов, управлявших ими, тем самым обеспечив Израилю полное господство в воздухе над Ираном. В это время сотни сотрудников ШАБАКа были уже направлены на защищенные секретные объекты по всей территории Израиля: оперативные сотрудники, координаторы, следователи, аналитики, специалисты по технологиям и кибербезопасности — все, кто отвечает за предотвращение терроризма в каждой зоне ответственности.

Ситуация в ШАБАКе была определена как высший уровень тревоги, требующий немедленных действий. Уже в первые минуты старшие офицеры подразделения контрразведки без колебаний отдали приказ пресекать любую попытку иранской стороны установить контакт с израильскими субъектами во время войны.

Уровень бдительности был настолько высок, что в некоторых случаях сотрудники ШАБАКа сумели предотвратить шпионские действия или вербовку всего через несколько часов после того, как иранцы установили «первичный контакт» — через различные методы и приложения. Некоторые из этих случаев стали известны общественности после ареста подозреваемых.

В киберпространстве существовала серьезнейшая угроза беспрецедентных атак на национальную инфраструктуру.

На протяжении десятилетий Корпус стражей исламской революции (КСИР) выстраивал свои ударные киберподразделения (IRGC Cyber Units) — сеть, основанную на различных группах и структурах, действующих как втайне, так и открыто, и уже ранее осуществлявших атаки против ряда стран, прежде всего — Израиля, США и Саудовской Аравии.

Среди них — группа, специализирующаяся на кибератаках по критической инфраструктуре (электричество, вода, транспорт); группа, нацеленная на правительственные учреждения и информационные системы; а также команда, занимающаяся дистанционной активацией иностранных агентов через специальные приложения.

Кроме того, КСИР управляет киберармией «Басидж» — это тысячи добровольцев, которые занимаются распространением дезинформации, взломом камер наблюдения, фишинг-атаками через мобильные устройства, а также психологическими и информационными операциями, призванными сеять панику и страх в соцсетях. Дополнительно функционируют полувоенные хакерские группы, работающие против корпораций и правительств, в основном через электронную почту.

Высшее командование по кибербезопасности ШАБАКа не стало рисковать: уже на самых ранних этапах военной кампании были отданы четкие приказы, и «кибербарьеры» обороны были усилены до предела, чтобы не допустить атак со стороны Ирана и его прокси.

Одной из впоследствии признанных успешными мер стала персональная связь с рядом граждан Израиля, которым сотрудники киберподразделения ШАБАКа сообщили, что они стали объектами иранских кибератак, и дали инструкции по нейтрализации угрозы с их устройств. Это позволило предотвратить такие действия, как «выкачка конфиденциальных данных» и слежка.

Представители израильской безопасности отказались официально комментировать предотвращение попыток Ирана проникнуть в ключевые информационные системы, такие как энергетическая и водная инфраструктура, или телекоммуникационные компании. Тем не менее, ШАБАКу удалось эффективно защитить эти сферы, за что он получил похвалу от представителей высокотехнологического сектора Израиля.

Резкий всплеск киберактивности

Согласно данным, представленным политическому руководству, с начала войны ШАБАК предотвратил 25 случаев шпионажа со стороны израильтян в пользу Ирана. По результатам — было подано более 35 серьезных обвинительных заключений. За последние два месяца ШАБАК усилил меры: еще 25 граждан Израиля, по которым были получены разведданные о контактах с Ираном, были вызваны на допрос, предупреждены в сотрудничестве с полицией, либо задержаны.

Высокопоставленный источник в сфере безопасности: «Иран организовал массированную кампанию по вербовке израильтян во время войны, но наткнулся на мощную систему контрмер ШАБАКа, которая не позволила реализовать планы и сорвала попытку создать «картинку победы». Сотрудники ШАБАКа заслуживают самых высоких похвал за проделанную работу».

По оценке системы безопасности, представленной правительству, после окончания открытой фазы конфликта с Ираном, Израиль должен готовиться к усилению скрытых и подрывных действий иранской стороны на внутреннем фронте — поэтому ШАБАК остается в режиме повышенной готовности.

По словам источников в службе безопасности, с началом войны наблюдается многократный рост кибератак со стороны Ирана против Израиля — особенно по израильским компаниям, веб-камерам, фишинговым рассылкам в адрес общественных деятелей, журналистов и обычных граждан, а также распространение фейковых сообщений с целью посеять панику среди населения.

Высокопоставленный представитель отметил, что сотрудничество между ШАБАКом, ЦАХАЛом и Национальным киберштабом позволило достичь высокой готовности в киберпространстве Израиля и оперативно проводить эффективные действия по нейтрализации угроз.

«Хотя основное внимание общественности было сосредоточено на ракетных ударах по Израилю, в киберпространстве велась беспрецедентная по интенсивности война».

Дополнительный уровень повышенной готовности — это служба безопасности ШАБАК, включающая уникальную и высокопрофессиональную структуру, действующую в Израиле и за рубежом. Она отвечает, среди прочего, за охрану лиц, в особенности «символов власти», государственных делегаций, оперативных мероприятий и объектов инфраструктуры.

Источники, знакомые с деталями экстренного перехода от рутинного режима к режиму ЧП, сообщили, что на первом этапе все службы безопасности получили четкие инструкции об усилении охраны и уровне угроз для каждого объекта — в соответствии с наиболее чувствительными разведданными о возможностях Ирана и его прокси. Таким образом, уровень безопасности был доведен до самого высокого с начала войны.

Среди наиболее заметных мер — резкое усиление мер безопасности за рубежом в кратчайшие сроки, вплоть до закрытия представительств в чувствительных регионах.

По словам бывших представителей служб безопасности, в фокусе ШАБАКа в разгар операции находились подразделения внутри иранского «Кудс» — такие как:

Подразделение 400, ответственное за теракты и скрытую деятельность по всему миру;

Подразделение 840, которое занимается вербовкой агентов и управлением террористическими сетями;

Подразделение 910 «Хизбаллы»;

Агенты разведки Ирана (MOIS) — штаб которых был атакован во время операции;

Шиитские милиции в Ираке, чьи логистические базы в районе Керманшаха подверглись ударам;

а также сети «делегатов» в Европе, Америке и Африке, управляемые «Кудсом» через местные преступные группировки, как в случае с попыткой теракта, раскрытой на Кипре в ходе операции.

Источники в управлении охраны ШАБАКа сообщили, что были активированы целые пакеты инструкций, в результате чего оперативники экстренно вызывались ночью, усиливались команды безопасности и принимались оригинальные меры, подробности которых не подлежат публикации. На пике боевых действий охрану нужно было обеспечить даже на открытых участках — в местах падения ракет, которые посещали высокопоставленные лица.

Одновременно была обеспечена безопасность воздушного пространства, включая защиту израильских пассажиров, использование самых современных технологий и охрану компонентов «воздушного моста» из-за рубежа. Этот процесс был признан «одним из самых чувствительных» и стал возможным благодаря тесному сотрудничеству ШАБАКа с партнерами в других странах — чтобы предотвратить попытки терактов на рейсах, где находились представители Минобороны и ЦАХАЛа.

Возвращение израильтян из-за границы

Во время войны израильские авиакомпании вернули в страну десятки тысяч граждан. Управление охраны ШАБАКа организовало масштабную операцию по обеспечению безопасных взлетов и посадок, а также креативные решения, позволившие гражданам вернуться в Израиль через сухопутные переходы в Иордании и Египте. Благодаря связям с соседними странами ШАБАК гарантировал, что эти маршруты были надежными и безопасными.

Также были развернуты новые технологические средства охраны — особенно в странах, откуда возвращалось большинство израильтян.

Внутренний фронт: предотвращение волнений среди арабских граждан Израиля

На фоне иранских попыток дестабилизировать Израиль изнутри, ШАБАК выявил и предотвратил 130 случаев террористической деятельности среди арабов Израиля, включая более 45 инцидентов, связанных с планированием терактов со стороны арабов севера, центра страны и бедуинов Негева.

На фоне опасений повторения насилия, как в операции «Страж стен», во время операции «Народ как лев» ШАБАК инициировал арест 22 жителей Умм эль-Фахма, участвовавших в «приветственных» автоколоннах после иранских обстрелов. Были задержаны также другие лица, опубликовавшие радостные комментарии о нападении Ирана — с учетом уроков прошлого.

ШАБАК и полиция Израиля заранее подготовились к возможным беспорядкам в смешанных городах, что позволило избежать масштабных вспышек насилия.

Сорвано 22 теракта за 12 дней войны

Оперативные штабы ШАБАКа работали в режиме 24/7, особенно в пиковые дни ударов по Ирану. Указания от высшего руководства усилили действия по нейтрализации командиров ХАМАСа в Газе.

Согласно данным, представленным министру обороны Исраэлю Кацу, с начала операции «Колесницы Гидеона» были ликвидированы около 400 террористов, включая участников резни 7 октября. Во время боев с Ираном — 30 целевых ликвидаций, благодаря «золотой информации», собранной ШАБАКом.

На фоне напряженности из-за угроз из Ирана, возникла реальная опасность ослабления внимания к палестинскому террору. Однако было принято обратное решение — усилить темпы сдерживания, и не случайно ШАБАК доложил премьер-министру о снижении количества тревожных сигналов после 7 октября.

Пока другие празднуют успехи операции в Иране, для ШАБАКа завершение израильской атаки стало началом масштабного сдерживающего этапа. Организация находится в состоянии повышенной боеготовности, ведь мотивация Ирана к мести в любой точке мира остается крайне высокой.

Открытая война снова переходит в тайную фазу. И теперь задача ШАБАКа — пресечь иранские приготовления к террору и не дать им осуществить свою месть против Израиля.

Амир Бобхот, Walla

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