Новое открытие ученых перевернуло представление о скорости передвижения динозавров 29.06.2025, 10:12

Разрушен популярный миф.

Оказывается, динозавры были значительно медленнее, чем считалось до сих пор.

Несмотря на то, что следы ископаемых животных широко используются для оценки скорости их передвижения, новое исследование ставит под сомнение точность таких подсчетов. Согласно выводам ученых, динозавры могли быть значительно менее быстрыми, чем считалось ранее, пишет Interesting Engineering.

Ранее считалось, что динозавры, такие как велоцираптор, были хищниками, которые могли развивать скорость до 64 км/ч. Такие представления базировались в основном на ископаемых следах, для анализа которых с 1976 года применяли формулу, разработанную ученым Р. Макнилом Александером. Она учитывала длину шага, высоту бедра и масштабирующий коэффициент, выведенный из исследований современных млекопитающих.

Однако новое исследование ученых Великобритании опровергает теорию о «быстрых динозаврах».

Чтобы проверить обоснованность старого утверждения, исследователи из Университета Джона Мурса в Ливерпуле взяли в качестве аналога современную птицу - шлемоносную цесарку (Numida meleagris), которая, как и многие тероподы, передвигается на двух ногах. Строение ее конечностей и ступни подобно таковым у мелких динозавров, что делает ее идеальным «модельным организмом» для изучения следов движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com