ВСУ ликвидировали «звезду» российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» 14 29.06.2025, 10:27

16,348

Вадим Алферов

Оккупант с позывным «Артист» воевал в Курской области.

Актер из российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб на захватнической войне против Украины.

Ликвидацию оккупанта подтвердили РБК в окружении актера.

«Вчера было 40 дней со дня захоронения», — уточнил собеседник.

Ранее о гибели актера сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

По данным портала, извещение о пропаже Алферова без вести в конце ноября в Суджанском районе Курской области было передано военкоматом 23 декабря. Тело актера было опознано 7 мая.

Как передает «Кино-Театр.Ру», Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, направленному для выполнения «боевых задач» в Курской области. В воинском подразделении у него был позывной «Артист».

Алферова похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Актер снимался в сериалах «Первый отдел», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы», а также работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com