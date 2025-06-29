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ВСУ ликвидировали «звезду» российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

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  • 29.06.2025, 10:27
  • 16,348
ВСУ ликвидировали «звезду» российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»
Вадим Алферов

Оккупант с позывным «Артист» воевал в Курской области.

Актер из российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб на захватнической войне против Украины.

Ликвидацию оккупанта подтвердили РБК в окружении актера.

«Вчера было 40 дней со дня захоронения», — уточнил собеседник.

Ранее о гибели актера сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

По данным портала, извещение о пропаже Алферова без вести в конце ноября в Суджанском районе Курской области было передано военкоматом 23 декабря. Тело актера было опознано 7 мая.

Как передает «Кино-Театр.Ру», Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, направленному для выполнения «боевых задач» в Курской области. В воинском подразделении у него был позывной «Артист».

Алферова похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Актер снимался в сериалах «Первый отдел», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы», а также работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

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