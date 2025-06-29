ВСУ ликвидировали «звезду» российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»14
- 29.06.2025, 10:27
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Оккупант с позывным «Артист» воевал в Курской области.
Актер из российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб на захватнической войне против Украины.
Ликвидацию оккупанта подтвердили РБК в окружении актера.
«Вчера было 40 дней со дня захоронения», — уточнил собеседник.
Ранее о гибели актера сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
По данным портала, извещение о пропаже Алферова без вести в конце ноября в Суджанском районе Курской области было передано военкоматом 23 декабря. Тело актера было опознано 7 мая.
Как передает «Кино-Театр.Ру», Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, направленному для выполнения «боевых задач» в Курской области. В воинском подразделении у него был позывной «Артист».
Алферова похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Актер снимался в сериалах «Первый отдел», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы», а также работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».