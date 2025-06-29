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Уоррен Баффет пожертвовал рекордные 6 млрд долларов

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  • 29.06.2025, 10:45
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Уоррен Баффет пожертвовал рекордные 6 млрд долларов
Уоррен Баффет
Фото: Bloomberg

Ранее инвестор пообещал отдать 99% своего состояния на благотворительность.

На прошлой неделе, в пятницу, Уоррен Баффет передал фонду Билла и Мелинды Гейтс и четырем семейным благотворительным организациям акции компании Berkshire Hathaway на сумму шесть миллиардов долларов. Как пишет Reuters, это крупнейшее ежегодное пожертвование с тех пор, как миллиардер начал раздавать свое состояние почти два десятилетия назад. Прежний рекорд был установлен легендарным инвестором ровно год назад: он передал акции Berkshire Hathaway на сумму 5,3 миллиарда долларов пяти благотворительным организациям. В 2023 году Баффет передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму 4,6 миллиарда долларов.

В 2006 году он пообещал до конца жизни раздать на благотворительность все свои акции инвесткомпании, на которые приходится больше 99% его состояния. В июне 2021 года Баффет отчитался, что на 50% достиг своей цели. Миллиардер отметил, что раздавать деньги, которые не приносят реальной пользы ему самому или его семье, — это «самый простой поступок в мире». «За десятилетия я накопил почти непостижимую сумму, просто занимаясь любимым делом», — добавил он.

Уоррен Баффет делает ежегодные пожертвования в пять благотворительных организаций c 2006 года. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 94-летний инвестор занимает восьмое место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 152 миллиарда долларов.

В интервью The Wall Street Journal Уоррен Баффет пояснил, что после его смерти состояние, которое он накопил, будет направлено в новый благотворительный фонд, которым будут управлять трое его детей. Инвестор пояснил, что средства фонда пойдут на помощь людям, которым не повезло так, как ему и его семье.

«В мире восемь миллиардов человек, и я и мои дети попали в самую счастливую сотую часть из 1% или что-то в этом роде. Есть много способов помочь людям», — сказал Баффет в интервью.

В этом году в рамках благотворительной акции Баффет передал 9,43 миллиона акций фонду Билла и Мелинды Гейтс; 943 384 акции фонду Сьюзан Томпсон Баффет (назван в честь покойной жены Баффета); по 660 366 акций каждому из трех фондов, возглавляемых его детьми: Howar G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation и NoVo Foundation.

Данное пожертвование, включающее около 12,36 миллиона акций класса B компании Berkshire, увеличило общий объем благотворительных взносов Баффета до более чем 60 миллиардов долларов.

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