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Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

  • 29.06.2025, 10:53
  • 1,284
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

Операцию провели в городе Газа.

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении Мухаммеда Иссы аль-Иссу - одного из ключевых основателей военного крыла ХАМАС. Операцию провели в городе Газа.

Об этом сообщает The Hill.

По данным израильских военных, Аль-Исса был одной из ключевых фигур, причастных к масштабному нападению на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники.

Израильская сторона также заявляет, что Аль-Исса активно работал над восстановлением разрушенной во время войны инфраструктуры ХАМАС в Газе.

ВС Израиля считают, что он был одним из последних высокопоставленных чиновников группировки, которые оставались на территории анклава.

В течение последнего года Израиль ликвидировал ряд других влиятельных деятелей ХАМАС, в частности лидеров Исмаила Ханию и Яхью Синвара.

Операции против боевиков продолжаются на фоне гуманитарного кризиса в Газе.

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