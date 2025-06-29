Студент БГУ усовершенствовал схему трамвайных маршрутов Минска

Студент БГУ усовершенствовал схему трамвайных маршрутов Минска3
- 29.06.2025, 11:15
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Она отражает реальные расстояния и облегчает навигацию.
Четверокурсник юридического факультета БГУ Сергей Милевский создал новую схему трамвайных маршрутов Минска, объединив разрозненные карты в одну удобную и понятную инфографику, пишут «Минск-новости».
Старая схема была разработана ещё в начале 90-х годов прошлого века. По словам Сергея, прежние схемы трамваев, метро и пересадок были разделены и неудобны для пассажиров, особенно в незнакомых районах или при отсутствии связи.
Вместе с дизайнером под псевдонимом Сергей Контент они разработали карту с цветовой кодировкой маршрутов и точным географическим расположением остановок и линий метро.
Новая схема отражает реальные расстояния и облегчает навигацию, что особенно важно для туристов и жителей, оказавшихся в незнакомой части города.