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Студент БГУ усовершенствовал схему трамвайных маршрутов Минска

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  • 29.06.2025, 11:15
  • 1,372
Студент БГУ усовершенствовал схему трамвайных маршрутов Минска

Она отражает реальные расстояния и облегчает навигацию.

Четверокурсник юридического факультета БГУ Сергей Милевский создал новую схему трамвайных маршрутов Минска, объединив разрозненные карты в одну удобную и понятную инфографику, пишут «Минск-новости».

Старая схема была разработана ещё в начале 90-х годов прошлого века. По словам Сергея, прежние схемы трамваев, метро и пересадок были разделены и неудобны для пассажиров, особенно в незнакомых районах или при отсутствии связи.

Вместе с дизайнером под псевдонимом Сергей Контент они разработали карту с цветовой кодировкой маршрутов и точным географическим расположением остановок и линий метро.

Новая схема отражает реальные расстояния и облегчает навигацию, что особенно важно для туристов и жителей, оказавшихся в незнакомой части города.

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