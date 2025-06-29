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В Минске нашли однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом от $66 тысяч

  • 29.06.2025, 11:26
  • 1,038
В Минске нашли однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом от $66 тысяч

Заезжай и живи.

На сайте realt.by подобрали пять полноценных однокомнатных квартир в четырех районах Минска, которые подходят для жизни. Покупателям нужно будет лишь перевезти свои вещи. Интерьер везде разный, как и цена. Самая бюджетная квартира обойдется в 66 тысяч долларов.

Спойлер: есть однушки в домах 2009 и 2013 годов постройки.

Улица Льва Сапеги (Московский район)

Дом на Льва Сапеги, 11 был построен в 13 этажей в 2009 году. На последнем продается однокомнатная квартира общей площадью 43,1 м². Кухня занимает 9,5 м².

Квартира полностью готова к проживанию. Кухня обставлена гарнитуром и встроенной техникой. В жилой комнате есть мебель, кондиционер.

Санузел тут раздельный. В ванне стоит стиральная машина. Из кухни есть выход на застекленную лоджию.

Рядом — магазин, недалеко находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Михалово».

Стоимость квадратного метра — 2 019 долларов. Квартира обойдется в 87 тысяч долларов. Эта однушка самая дорогая в подборке.

Улица Притыцкого (Фрунзенский район)

Следующая квартира располагается в девятиэтажном доме 1988 года постройки на Притыцкого, 78. Она находится на пятом этаже. Площадь квартиры – 33,3 м². Из этого на кухню приходится 7,2 квадратного метра.

Жилье в хорошем состоянии. Напольное покрытие — ламинат и плитка под дерево (теплые полы в кухне и прихожей). Установлены двухкамерные стеклопакеты, кондиционер. Сделаны натяжные потолки с точечными светильниками.

В кухне выполнена кирпичная отделка. Зона оснащена кухонным гарнитуром со встроенной бытовой техникой: духовым шкафом, варочной панелью, вытяжкой, холодильником. Тут есть барная стойка.

Комната разделена на две части: спальня и гостиная. В коридоре есть зеркальный шкаф-купе.

Санузел совмещен. Здесь сделаны душ, инсталляция, висит бойлер, имеется стиральная машина. Лоджия утеплена и обустроена под домашний кабинет.

Дом находится рядом со станцией метро «Кунцевщина». Поблизости есть кафе, магазины, медцентры.

Стоимость одного метра — 2 312 долларов. Цена однушки — 77 тысяч долларов.

Улица Ангарская (Заводской район)

На последнем этаже пятиэтажки 1976 года на Ангарской, 82 выставлена на продажу однокомнатная квартира. Ее площадь — 34,5 м², кухни — 7,4 м².

Автор объявления пишет, что в квартире недавно был завершен ремонт.

Кухня идет с гарнитуром и техникой. В жилой комнате есть диван, небольшой рабочий стол, стеллажи и телевизор. Интерьер получился светлым и неперегруженным.

Санузел тут раздельный. Балкона нет.

Дом располагается недалеко от лесопарка. Рядом есть магазины, детские учреждения образования.

Метр стоит 1 913 долларов, а вся квартира – 66 тысяч долларов.

Улица Основателей (Первомайский район)

В микрорайоне Великий лес по улице Основателей, 15 в 2013 году была построена девятиэтажка. На последнем этаже тут продается квартира площадью 40,8 м². Кухня занимает 9,3 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Кухня оснащена встроенной бытовой техникой. В окнах установлены стеклопакеты ПВХ. На полу лежат ламинат и плитка. В коридоре и комнате стоят шкафы-купе.

Санузел — раздельный. Отделан и балкон. Выход на него — из комнаты.

Рядом есть несколько продуктовых магазинов. В шаговой доступности находятся остановки. До станции метро «Уручье» около 10 минут езды.

Цена метра — 1 958 долларов, а квартиры — 79 900 долларов.

Улица Бирюзова (Фрунзенский район)

На Бирюзова, 5 в 1966 году была построена пятиэтажка. На четвертом здесь продается квартира в 30,2 м², с кухней в 5,7 квадратного метра. В 2019 году в доме прошел капремонт.

Интерьер в квартире светлый. Жилье полностью готово к проживанию. Продается однушка со встроенной мебелью и техникой. Установлены фильтры для воды. Здесь заменили проводку и сантехнику. Стены и потолок выравнены под покраску. Потолочная лампа синхронизируется с системой «умный дом».

На полу лежит ламинат и плитка.

Санузел совмещенный, облицован плиткой. Балкона нет.

Дом находится в 15 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная». Рядом есть кафе, магазины, большой бассейн.

Стоимость квадратного метра составляет 2 252 доллара. Цена квартиры — 68 тысяч долларов.

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