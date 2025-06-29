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Европу охватила экстремальная жара

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  • 29.06.2025, 11:33
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Европу охватила экстремальная жара

В ряде стран температура превышает +40°С.

Жара привела к тому, что температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара - наилучшие условия для возникновения лесных пожаров, сообщает Euronews.

В то время как летние температуры продолжают подниматься по всей Европе, различные регионы континента столкнулись с многочисленными лесными пожарами и экстремальными тепловыми волнами.

В Турции температура превысила +40°С. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.

На борьбу с огнем были брошены наземные и воздушные пожарные команды. В Адане это привело к трагедии - пожарный самолет разбился при попытке зачерпнуть воду с близлежащей плотины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

В Греции многие жители устремились на пляжи, так как на страну обрушилась первая в этом году сильная жара.

Жара будет усиливаться до пятницы 4 июля и достигнет максимума в 40-41 градуса по Цельсию в глубине страны и продлится до конца выходных.

Туристы и местные жители в Испании и Португалии также готовятся к жаре в эти выходные, так как температура там также будет стремительно расти. В Португалии возможны экстремальные температуры до +44°С.

Португальская метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаркой погоде для всей континентальной части Португалии. Для большей части страны объявлено желтое предупреждение, а для некоторых внутренних регионов, подверженных особому риску высоких температур, — оранжевое.

Власти призвали население сохранять бдительность и избегать действий, которые могут спровоцировать дополнительные пожары, предупредив, что сухие условия и сильные ветры могут продолжать разжигать пламя.

Аналогичная ситуация складывается и в Италии. Так, красный уровень тревоги объявили для многих городов в Италии из-за экстремальной жары, которая ожидается в стране в выходные дни.

В министерстве подчеркнули, что в зонах с «красным» уровнем опасности жара может представлять серьезный риск не только для пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, но также для здоровых и физически активных людей.

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