Сразу трех белорусских хоккеистов задрафтовали клубы НХЛ 29.06.2025, 11:39

Егор Бориков

Повторился рекорд по выбору белорусов на главной ярмарке талантов.

Трёх белорусских хоккеистов выбрали клубы НХЛ на драфте 2025 года, сообщает «Точка».

«Монреаль» закрепил права за вратарём Арсением Радьковым (третий раунд, общий 82 номер), «Юта» выбрала нападающего Егора Борикова (четвертый раунд, №110), а «Баффало» задрафтовал вратаря Евгения Прохорова (седьмой раунд, №199).

Впервые за всю историю на драфте в один день выбрали сразу двух белорусских вратарей. Кроме того, клубы «Юта» и «Баффало» в первый раз драфтуют белорусских игроков.

Повторение рекордной серии

После сегодняшнего вечера количество задрафтованных белорусов за всю историю насчитывает 45 человек.

В этот раз повторился рекорд по выбору белорусов на драфте НХЛ: 2025-й стал десятым годом подряд, когда хоккеистов из Беларуси выбирают на ярмарке талантов сильнейшей лиги.

Текущая серия началась в 2016-м и связана с фамилией Степана Фальковского (его тогда задрафтовал «Калгари»). Предыдущая десятилетка длилась с 1988-го по 1997-й.

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