Белоруска заметила скол на стекле своего VW, но в МВД развели руками

Белоруска заметила скол на стекле своего VW, но в МВД развели руками2
- 29.06.2025, 11:51
- 1,186
«Добиться компенсации не получится».
Камера видеонаблюдения помогла установить обстоятельства повреждения лобового стекла Volkswagen, оставленного на парковке в Гродно, сообщили в МВД.
В милицию обратилась 55-летнняя жительница областного центра. Женщина обнаружила скол на лобовом стекле своего автомобиля, когда возвращалась с работы. Оперативники отсмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что виновницей инцидента стала птица.
Ворона сбросила на иномарку неизвестный предмет. После этого птица скрылась.
«Увы, добиться компенсации от пернатой правонарушительницы не получится. Volkswagen, к слову, был припаркован на проспекте Космонавтов недалеко от торгового центра напротив автовокзала», — сообщили в МВД.
В ведомстве напомнили, что «зачастую птицы сбрасывают с высоты орехи, чтобы разбить их и съесть содержимое».