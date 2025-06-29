Белоруска заметила скол на стекле своего VW, но в МВД развели руками 2 29.06.2025, 11:51

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«Добиться компенсации не получится».

Камера видеонаблюдения помогла установить обстоятельства повреждения лобового стекла Volkswagen, оставленного на парковке в Гродно, сообщили в МВД.

В милицию обратилась 55-летнняя жительница областного центра. Женщина обнаружила скол на лобовом стекле своего автомобиля, когда возвращалась с работы. Оперативники отсмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что виновницей инцидента стала птица.

Ворона сбросила на иномарку неизвестный предмет. После этого птица скрылась.

«Увы, добиться компенсации от пернатой правонарушительницы не получится. Volkswagen, к слову, был припаркован на проспекте Космонавтов недалеко от торгового центра напротив автовокзала», — сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что «зачастую птицы сбрасывают с высоты орехи, чтобы разбить их и съесть содержимое».

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