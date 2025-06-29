The Times: «Байкеры-смертники» Путина застряли и окружены 4 29.06.2025, 12:40

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Россияне используют безумную тактику в ответ на применение беспилотников ВСУ.

Миссии на мотоциклах становятся все более популярной тактикой среди российских оккупантов, сообщает The Times. Россияне стремятся нанести как можно больше разрушений, прежде чем их убьют или захватят в плен.

В материале говорится, что россияне на мотоциклах развивают скорость до 80 километров в час. Их главная цель — прорвать украинскую оборону и посеять хаос в тылу.

«Но немногие доберутся до цели. Большинство снимают дроны или артиллерийский огонь. Некоторые самоуничтожаются, разбившись о кочки воронок от снарядов. Продолжительность жизни тех, кто выживает в этом путешествии, ненамного увеличивается, поскольку они застряли и окружены врагом», — говорится в материале.

Капитан-лейтенант 28-й бригады заявил, что такая тактика россиян — это по сути самоубийственная миссия, потому что «они никогда не возвращаются».

Журналисты добавляю, что несмотря на это, такие наступления становятся все более распространенной чертой военной стратегии Москвы в ответ на все большее применение беспилотников.

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