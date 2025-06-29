Ввели новые требования для записи на получение польской визы в Беларуси

Ввели новые требования для записи на получение польской визы в Беларуси3
- 29.06.2025, 12:48
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Зарегистрироваться стало сложнее.
С 26 июня 2025 года, чтобы зарегистрироваться на сайте VFS для получения польской визы, надо загружать не только фотографию лица и разворот документа, но и снимок его обложки. Кроме этого, система будет фиксировать количество входов в личный кабинет, сообщает TikTok-аккаунт «Наши в Польше».
Также из важного: если за короткое время человек предпримет подряд пять попыток авторизации, его профиль заблокируют на несколько часов. Это сделано для того, чтобы осложнить жизнь ловцам «окошек» для записи в визовый центр. Этим злоупотребляли посредники, продающие очереди в центры.