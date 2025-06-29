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Ввели новые требования для записи на получение польской визы в Беларуси

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  • 29.06.2025, 12:48
  • 2,106
Ввели новые требования для записи на получение польской визы в Беларуси

Зарегистрироваться стало сложнее.

С 26 июня 2025 года, чтобы зарегистрироваться на сайте VFS для получения польской визы, надо загружать не только фотографию лица и разворот документа, но и снимок его обложки. Кроме этого, система будет фиксировать количество входов в личный кабинет, сообщает TikTok-аккаунт «Наши в Польше».

Также из важного: если за короткое время человек предпримет подряд пять попыток авторизации, его профиль заблокируют на несколько часов. Это сделано для того, чтобы осложнить жизнь ловцам «окошек» для записи в визовый центр. Этим злоупотребляли посредники, продающие очереди в центры.

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