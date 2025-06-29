Джефф Безос и Лорен Санчес завершили празднование свадьбы в Венеции вечеринкой в пижамном стиле 5 29.06.2025, 12:56

3,272

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Какие образы выбрали их звездные гости?

61-летний основатель Amazon и Blue Origin и один из самых богатых людей мира Джефф Безос и 55-летняя журналистка Лорен Санчес завершили грандиозное празднование своей свадьбы в Венеции.

В субботу, 28 июня, после того они обменялись клятвами на церемонии на острове Сан-Джорджо-Маджоре, Джефф Безос и Лорен Санчес повеселились со своими звездными гостями на вечеринке в пижамном стиле. Об этом сообщает People.

Некоторые из их звездных гостей вдохновились этой темой: соблюли дресс-код и появились в стильных пижамных комплектах. Другие же включили элементы этого стиля в свой образ.

Ашер вместо традиционного пиджака надел длинный халат с белыми кантами. Леонардо Ди Каприо был замечен в бордовом пижамном комплекте, дополненном черным пиджаком. Билл Гейтс представил дизайнерскую интерпретацию темы, появившись в пижаме Prada, а Опра Уинфри и Гейл Кинг выбрали гламурные образы с шелковыми элементами. Орландо Блум надел пижаму в горошек.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Как сообщает Page Six, Ким Кардашьян устроила импровизированную съемку в откровенном образе от Dilara Findikoglu, поскольку не смогла попасть на пижамную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес в субботу и была вынуждена покинуть Италию вместе с сестрой Хлоей Кардашьян. Также стало известно, что мать Ким Крис Дженнер настояла на том, чтобы Хлои Кардашьян, Кендалл и Кайли были приглашены на свадьбу Безоса и Санчес.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Кайли и Кендалл Дженнер и их мать Крис Дженнер смогли попасть на вечеринку в субботу вечером. Кайли надела топ со сверкающими камнями от Paul Aaron и белую юбку, а Кендалл выбрала эффектное винтажное фиолетовое платье от Thierry Mugler. Крис Дженнер появилась в халате с перьями, что соответствовало дресс-коду.

Lauren Sanchez blows kisses from Venice balcony as she joins husband Jeff Bezos for wedding night three



Bill Gates en route to night three celebrations in sleek velvet pajamas



New Single Orlando Bloom arrives to pajama party



Ivanka Trump spotted alongside husband Jared pic.twitter.com/6GRISRulPM — Lilian Chan (@bestgug) June 28, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com