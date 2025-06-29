Джефф Безос и Лорен Санчес завершили празднование свадьбы в Венеции вечеринкой в пижамном стиле

Джефф Безос и Лорен Санчес завершили празднование свадьбы в Венеции вечеринкой в пижамном стиле5
- 29.06.2025, 12:56
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Какие образы выбрали их звездные гости?
61-летний основатель Amazon и Blue Origin и один из самых богатых людей мира Джефф Безос и 55-летняя журналистка Лорен Санчес завершили грандиозное празднование своей свадьбы в Венеции.
В субботу, 28 июня, после того они обменялись клятвами на церемонии на острове Сан-Джорджо-Маджоре, Джефф Безос и Лорен Санчес повеселились со своими звездными гостями на вечеринке в пижамном стиле. Об этом сообщает People.
Некоторые из их звездных гостей вдохновились этой темой: соблюли дресс-код и появились в стильных пижамных комплектах. Другие же включили элементы этого стиля в свой образ.
Ашер вместо традиционного пиджака надел длинный халат с белыми кантами. Леонардо Ди Каприо был замечен в бордовом пижамном комплекте, дополненном черным пиджаком. Билл Гейтс представил дизайнерскую интерпретацию темы, появившись в пижаме Prada, а Опра Уинфри и Гейл Кинг выбрали гламурные образы с шелковыми элементами. Орландо Блум надел пижаму в горошек.
Как сообщает Page Six, Ким Кардашьян устроила импровизированную съемку в откровенном образе от Dilara Findikoglu, поскольку не смогла попасть на пижамную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес в субботу и была вынуждена покинуть Италию вместе с сестрой Хлоей Кардашьян. Также стало известно, что мать Ким Крис Дженнер настояла на том, чтобы Хлои Кардашьян, Кендалл и Кайли были приглашены на свадьбу Безоса и Санчес.
Кайли и Кендалл Дженнер и их мать Крис Дженнер смогли попасть на вечеринку в субботу вечером. Кайли надела топ со сверкающими камнями от Paul Aaron и белую юбку, а Кендалл выбрала эффектное винтажное фиолетовое платье от Thierry Mugler. Крис Дженнер появилась в халате с перьями, что соответствовало дресс-коду.
Lauren Sanchez blows kisses from Venice balcony as she joins husband Jeff Bezos for wedding night three— Lilian Chan (@bestgug) June 28, 2025
Bill Gates en route to night three celebrations in sleek velvet pajamas
New Single Orlando Bloom arrives to pajama party
Ivanka Trump spotted alongside husband Jared pic.twitter.com/6GRISRulPM