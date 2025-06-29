В Беларусь пытались ввезти сотню килограммов гашиша 7 29.06.2025, 13:06

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Пробовали замаскировать под грушевое пюре.

Таможенники пресекли ввоз в Беларусь из Евросоюза около 100 кг гашиша. В перемещении наркотиков были задействованы литовцы и белорусы, передает Государственный таможенный комитет.

В пункт пропуска «Каменный Лог» для оформления прибыл грузовик литовского перевозчика с товаром «концентрированное пюре». Однако при осмотре машины таможенники нашли крупную партию гашиша. 180 вакуумных упаковок с наркотиком были спрятаны в пустом пространстве под полом грузовика.

Как сообщает Таможенный комитет, организаторами преступной группы оказались литовцы. Также задержаны белорусы: они заключены под стражу.

«Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — сказано в сообщении ведомства.

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