Россиянку, потерявшую внука на войне, унизили в прямом эфире пропагандисты Путина 2 29.06.2025, 13:33

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На пожилую женщину сначала накричали, а потом отключили от программы.

В России разразился скандал, обнаживший отношение путинского режима и пропагандистов к тем, кого называют «героями».

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» бабушка одного из ликвидированных российских военных рассказала о настоящем аде, с которым сталкиваются семьи погибших на войне в Украине.

На нее сначала накричали, а потом отключили от эфира, пишет «Диалог.UA».

Женщина, которая дозвонилась в эфир радиостанции, была в отчаянии. «Возникает у нас, граждан России, вопрос, почему нет гуманного отношения к погибшим военным России? (...) Почему тела ветеранов погибших наших по полгода, а иногда по году и более валяются разбросанные на грязных полях, лесах, развалинах. Забытые, ненужные командирам. Ну как отработанный материал! Тысячи фамилий, фотографий… Матери, жены наши умоляют командиров военных частей, умоляют Минобороны помочь вернуть тела погибших, которые со временем превратились в ничто, гниют! Тела гниют! Не возвращают. Командиры молчат. Обращаемся в Минобороны - результатов никаких, ответов нет. Действий никаких! Скажите, что надо сделать, чтобы вернуть гуманизм в Россию? Почему позволяют телам погибших героев подвергаться разрушению, разложению?» - спрашивала пенсионерка.

Слова женщины вызвали открытую агрессию у ведущих передачи - кремлевских пропагандистов Виктора Баранца и Михаила Тимошенко.

Сначала они пытались убедить слушательницу, что раз она лично не видела тела, значит «проблемы не существует». Однако, когда та сообщила, что тело ее внука уже полгода гниет на территории Украины, тон резко изменился.

Пропагандисты перешли на крик, обвинили женщину во лжи и тут же прервали эфир. «Все. Остановитесь. Я не хочу дальше слушать, все понятно! Да не нужен ей ответ! Не нужен. Это обычные эмоции, извергаемые в пространство… Не буду слушать общий треп! Бесполезный разговор!» - заявили пропагандисты.

Ситуация вокруг погибших на фронте оккупантов не новая. Украинская сторона регулярно сообщает, что тела российских солдат месяцами остаются на полях сражений, и официальные структуры РФ не проявляют интереса к их возвращению.

Международные гуманитарные организации фиксировали многочисленные случаи, когда грузовики с телами бойцов находили лишь спустя долгие месяцы.

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