Коллекция российского идиотизма Александр Невзоров

29.06.2025, 13:45

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Александр Невзоров

Первые же подробности проползания по суджанскому газопроводу стали очень смешной сенсацией.

Операция «Дохлый крот», она же «Труба», украсит коллекцию генеральского идиотизма.

Посколько те орки, что не захлебнулись в трубе рвотой, как выяснилось, приобрели редкую и интересную форму крупноклеточного рака легких, (на данный момент уже неоперабельного), то подробностями «героического прохода» нехотя занялась военная прокуратура.

Первые же подробности проползания орков по суджанскому газопроводу стали очень смешной сенсацией.

Выяснилось, что, как минимум 13 из 15 км трубы находились под полным внешним контролем ВС МО РФ. Орки могли спокойно маршировать рядом с ней и ползти внутри только последние полтора километра.

Доступ в трубу, на любой стадии, мог быть легко организован при помощи трех мужичков с лопатами и «болгаркой».

Однако, генеральская тупость засунула орков в трубу в ее «самом начале».

Никаких вообще анализов воздуха в трубе сделано не было, а штурмовому мясу было объяснено, что запашок в ней «лечебный». То что пары, взвеси и конденсаты старого газопровода смертельно ядовиты выяснилось значительно позже, когда пошли первые тесты и выявились аденокарциномы и другие радости на уже на 3 стадии.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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