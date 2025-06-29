Экс-глава Генштаба опозорился с белорусским языком 29.06.2025, 13:56

Генерал не смог найти белорусскую клавиатуру и скопировал чужое поздравление, выдавая за своё.

Экс-начальник Генштаба и бывший депутат Олег Белоконев посетил выпуск лейтенантов военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы и отреагировал на это постом в Instagram. Генерал-майор писал его на белорусском языке, но русской раскладкой, чем вызвал удивление одного из своих подписчиков — «интеллект-тренеров», заметило «Зеркало».

Выпуск лейтенантов военфака ГрГУ прошел 28 июля — погоны и дипломы получили 25 курсантов. Причем, как раз в этом году факультету исполнилось 20 лет. Традиционно на нем готовят тыловиков. Нынешние выпускники распределены «в различные места нашей необъятной страны», сообщал начальник факультета Геннадий Песляк.

Белоконев же отметился постом в Instagram на странном белорусском языке — бывший топ-военный, похоже, не смог найти раскладку и вместо «ў» использовал «й».

Причем, текст под постом экс-главы Генштаба — это плохо скопированное поздравление ректорки ГрГУ Ирины Китурко.

Белоконев — уроженец российского Приморского края, он командовал белорусскими Силами специальных операций, пять лет возглавлял Генштаб, а потом был депутатом парламента. Был замечен в том, что регулярно ездит в Москву, участвовал в заседаниях Парламентского Собрания Союзного государства и мероприятиях «Дома Москвы» в Минске.

В 2021 году заявлял, что сопротивляющихся беларусским силовикам несогласных нужно «мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому». Произошло это во время церемонии прощания с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком, погибшим в перестрелке с минским айтишником Андреем Зельцером.

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