Золото, «Гелендваген» и $27 миллионов на руке
- 29.06.2025, 14:03
Адам Кадыров отпраздновал свадьбу в стиле мафии.
В интернете появились фотографии, как предполагается, со свадьбы Адама Кадырова — 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова и его вероятного преемника, пишет ВЧК-ОГПУ.
На видео 17-летний Адам за рулем Mercedes-Benz G-Class (в РФ водительские права выдаются с 18 лет) стреляет в воздух из золотого пистолета, а также позирует с ним вместе с друзьями перед зеркалом.
Особое внимание привлекла роскошь событий.
По сведениям канала ВЧК-ОГПУ, на руке жениха были часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA с 320 бриллиантами, стоимостью в $27,7 миллиона.