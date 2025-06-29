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Золото, «Гелендваген» и $27 миллионов на руке

  • 29.06.2025, 14:03
Золото, «Гелендваген» и $27 миллионов на руке

Адам Кадыров отпраздновал свадьбу в стиле мафии.

В интернете появились фотографии, как предполагается, со свадьбы Адама Кадырова — 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова и его вероятного преемника, пишет ВЧК-ОГПУ.

На видео 17-летний Адам за рулем Mercedes-Benz G-Class (в РФ водительские права выдаются с 18 лет) стреляет в воздух из золотого пистолета, а также позирует с ним вместе с друзьями перед зеркалом.

Особое внимание привлекла роскошь событий.

По сведениям канала ВЧК-ОГПУ, на руке жениха были часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA с 320 бриллиантами, стоимостью в $27,7 миллиона.

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