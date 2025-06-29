«И стоят, как крыло самолета»2
- 29.06.2025, 14:10
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«Коммунарку» уличили в плагиате.
Подарочные наборы конфет «Минск» выпустила столичная фабрика «Коммунарка». После анонса новинки в Instagram подписчики стали обвинять компанию в плагиате, пишет «Зеркало».
Подарочные наборы наполнили 300 граммами трюфелей. В красный пошли «Минский трюфель» и «Трюфель капучино», а в коричневый: «Столичный трюфель» и «Трюфель капучино».
После анонса новинки в Instagram пользователи соцсети обратили внимание на подозрительное сходство беларусских подарочных наборов «Минск» с аналогичной продукцией, но под брендом «Москва» от российской кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
«Вот это косплей на конфеты „Москва“ от красного октября. Один в один упаковка, ну зачем вы так», — написала kacifrise.
«Как «Москва» точь-в-точь», — добавила antonia_ka_2019.
Других подписчиков не устроила стоимость новинки:
«Необоснованно высокая цена на такие коробки — расчет на туристов. такое ощущение, что 50% стоимости набора — сама коробка».
«И стоят, как крыло самолета, 100 процентов».