Зеленский согласовал выход Украины из Оттавской конвенции 3 29.06.2025, 14:18

4,078

Владимир Зеленский

Это шаг, которого давно требовала реальность войны.

В Украине согласовали выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Романа Костенко.

По словам Костенко, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно выхода Украины из Оттавской конвенции - международного соглашения, которое запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений», - заявил Костенко.

По его словам, теперь очередь за парламентом - Верховная Рада должна законодательно утвердить это решение, чтобы окончательно вернуть Украине право на полноценную защиту своей территории.

Сейчас документа на сайте Офиса президента Украины нет.

Что известно об Оттавской конвенции

Конвенция была принята 18 сентября 1997 года в Осло и вступила в силу в 1999 году. На сегодня к ней присоединились более 160 стран, среди которых большинство западных государств. Среди стран, которые не присоединились к договору, есть Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com