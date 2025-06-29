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Французские Канны ограничивают прием крупных круизных лайнеров

  • 29.06.2025, 14:26
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Французские Канны ограничивают прием крупных круизных лайнеров

До одного судна в день.

Известный курортный город Франции Канны решил вслед за соседней Ниццей ограничить прием в своем заливе гигантских круизных лайнеров с 2026 года, сообщает Le Figaro.

Канны решили с 2026 года ограничить вход в залив города для крупных круизных лайнеров с более чем 3000 пассажирами на борту. По новым правилам, зайти в залив сможет только одно такое судно в день.

В Каннах нет причала, к которому могли бы подойти такие гигантские корабли, поэтому лайнеры пришвартовываются недалеко от берега, а туристов отвозят посмотреть на город на небольших лодках.

Городские власти Канн достигли договоренности с оператором круизного терминала о постепенном сокращении туристической нагрузки на город. С 2026 года количество крупных лайнеров, привозящих туристов в город, должно уменьшиться на 50%, а количество дневных посещений города хотят уменьшить до максимум 6000 человек в день. К 2030 году хотят еще больше ужесточить ограничения и принимать лайнеры с не более чем 1300 пассажирами.

Мэр города Давид Лиснар пояснил, что не ставит целью бороться с круизами как явлением, но ставит целью принимать «суда меньшие, более эстетичные, более современные и обеспечивающие уважение к окружающей среде».

В течение 2024 года в заливе Канн остановились 175 лайнеров, с которых город посетили около 460 000 туристов. Некоторые суда были вместимостью более 5000 человек.

В то же время мэр Ниццы Кристиан Эстрози смягчил первоначально анонсированное ограничение для лайнеров. Вместо запрета приема судов с более чем 900 пассажирами, решили разрешить остановку не более одного судна в день и с не более чем 2500 пассажирами. Непосредственно в порту города смогут швартоваться только суда с менее чем 450 пассажирами.

Испанская Барселона в прошлом году анонсировала повышение туристического сбора с пассажиров круизных лайнеров, посещающих город на срок менее 12 часов.

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