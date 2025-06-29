Синоптики предупредили о сильном ветре в понедельник 29.06.2025, 15:07

Но скоро придет настоящая жара.

Оранжевый уровень опасности объявили из-за непогоды на 30 июня. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

Утром и днем в понедельник во многих районах страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.

30 июня будет переменная облачность, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Днем воздух прогреется до +17…+23°С.

1 июля обещают переменную облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +19.+25°С.

2 июля также будет облачно и, преимущественно, без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С по востоку и до +30°С по западу.

Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов, в начале второй половины недели Беларусь будет находиться в области высокого атмосферного давления, в четверг существенных дождей не прогнозируется, в пятницу малоактивный атмосферный фронт с запада вновь принесет дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90 процентов. Ночью от +10 до +15°C. Днем в четверг +25…+33°C, в пятницу +26…+30°C.

В первые выходные июля над страной сохранится неустойчивость в атмосфере, вновь начнет поступать более прохладный воздух с Балтийского моря — переменная облачность, пройдут локальные, кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Ветер западный, умеренный. Ночью и утром туман. Влажность до 80 процентов. Ночью от +9 до +14°C, в середине дня в субботу от +20 до +27°C, в воскресенье +19…+25°C.

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