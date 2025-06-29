Назван вьетнамский способ сделать авокадо в 10 раз лучше 3 29.06.2025, 14:51

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Это идеальное летнее блюдо.

Авокадо - ягода, которая привлекает многих из-за своей пищевой ценности. Но иногда нужно разнообразие, чтобы интерес к продукту не падал. И, к примеру, в этом случае УНИАН предлагает рецепт приготовления смузи с авокадо.

Если вы попробуете, вы будете поражены, насколько напиток получается невероятно сливочным, несмотря на большое количество замороженных фруктов, пишет Parade. Вьетнамского смузи с авокадо называется Sinh Tố Bơ.

Что такое Sinh Tố Bơ

Это классический напиток, в котором спелый авокадо, сгущенное молоко, молоко и лед взбиваются в блендере.

Приготовить такой смузи проще простого, но пара советов поможет добиться идеального результата. Для самого сливочного напитка используйте мягкие, полностью спелые авокадо — они дадут насыщенный вкус и максимально нежную текстуру. Если не любите слишком сладкое, можно регулировать количество сгущенки по вкусу.

Как приготовить Sinh Tố Bơ

Вот базовый рецепт вьетнамского смузи с авокадо, основанный на варианте Андреа Нгуен. Вам понадобится:

блендер

1 спелый авокадо

несколько кубиков льда

сгущенное молоко с сахаром

обычное молоко (можно заменить овсяным, миндальным или соевым)

по желанию — щепотка морской соли для баланса вкуса

Выньте мякоть авокадо и положите ее в блендер. Добавьте лед, сгущенное молоко и обычное молоко. При желании — немного соли. Взбейте до однородной, гладкой консистенции. Подавайте сразу или охладите в холодильнике на 10–15 минут перед подачей.

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