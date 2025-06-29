закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван вьетнамский способ сделать авокадо в 10 раз лучше

3
  • 29.06.2025, 14:51
  • 2,236
Назван вьетнамский способ сделать авокадо в 10 раз лучше

Это идеальное летнее блюдо.

Авокадо - ягода, которая привлекает многих из-за своей пищевой ценности. Но иногда нужно разнообразие, чтобы интерес к продукту не падал. И, к примеру, в этом случае УНИАН предлагает рецепт приготовления смузи с авокадо.

Если вы попробуете, вы будете поражены, насколько напиток получается невероятно сливочным, несмотря на большое количество замороженных фруктов, пишет Parade. Вьетнамского смузи с авокадо называется Sinh Tố Bơ.

Что такое Sinh Tố Bơ

Это классический напиток, в котором спелый авокадо, сгущенное молоко, молоко и лед взбиваются в блендере.

Приготовить такой смузи проще простого, но пара советов поможет добиться идеального результата. Для самого сливочного напитка используйте мягкие, полностью спелые авокадо — они дадут насыщенный вкус и максимально нежную текстуру. Если не любите слишком сладкое, можно регулировать количество сгущенки по вкусу.

Как приготовить Sinh Tố Bơ

Вот базовый рецепт вьетнамского смузи с авокадо, основанный на варианте Андреа Нгуен. Вам понадобится:

блендер

1 спелый авокадо

несколько кубиков льда

сгущенное молоко с сахаром

обычное молоко (можно заменить овсяным, миндальным или соевым)

по желанию — щепотка морской соли для баланса вкуса

Выньте мякоть авокадо и положите ее в блендер. Добавьте лед, сгущенное молоко и обычное молоко. При желании — немного соли. Взбейте до однородной, гладкой консистенции. Подавайте сразу или охладите в холодильнике на 10–15 минут перед подачей.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип