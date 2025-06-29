Между Россией и Азербайджаном вспыхнул скандал 29.06.2025, 15:03

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Пересмотр отношений неизбежен.

Отношения Москвы и Баку стремительно ухудшаются. Азербайджан отменяет все культурные проекты России и вводит ограничения против ее пропагандистов, Россия ответила облавой и насилием против азербайджанской диаспоры, пишет «Диалог.UA».

Эксперты говорят о полном пересмотре балансов и начале глубинного конфликта.

Отмена России в Азербайджане

Министерство культуры Азербайджана объявило о полной отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными структурами.

Причина - систематическое насилие против азербайджанцев в России и недавние события в Екатеринбурге, где российские силовики убили азербайджанцев.

«Отменяются концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия», - говорится в официальном заявлении. Параллельно Баку начал запрещать вещание российских пропагандистских каналов и ограничивать въезд российских медиаспециалистов.

Эскалация началась со сбитого самолета

Стартовым эпизодом кризиса стало крушение азербайджанского гражданского самолета, сбитого российскими военными над Чечней.

После этого Баку потребовал официальных извинений Москвы. Следующим шагом стали массовые облавы на азербайджанцев в Екатеринбурге, где, по сообщениям, были убиты пять человек и десятки задержаны и избиты.

Дружба Алиева и Путина закончилась

Наблюдатели отмечают, что эпоха близких связей президентов Алиева и Путина уходит в прошлое. Для Баку сейчас стратегически важно дистанцироваться от Кремля, чтобы укрепить сотрудничество с Турцией и Европой.

Эксперты прогнозируют, что Азербайджан будет активнее поддерживать Украину, продолжит давление на российские силовые структуры, усилит влияние в Армении через Турцию.

Пересмотр отношений неизбежен

Даже если открытой вражды не случится, формат отношений Москвы и Баку уже меняется на глазах. Россия, по сути, утрачивает влияние в еще одном регионе и делает это собственными руками, конфликтуя сразу со всеми соседями по периметру.

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