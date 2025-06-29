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Вучича напугали многотысячные протесты в столице Сербии

  • 29.06.2025, 15:13
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Вучича напугали многотысячные протесты в столице Сербии
Фото: Getty Images

Протестующие выдвинули два требования.

Президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста против его власти вслед за столкновениями на многолюдном митинге в Белграде будут подавляться, сообщает портал N1.

Комментируя антиправительственные протесты в Белграде и столкновения протестующих с полицией, произошедшие накануне, Вучич заявил, что «Сербия победила» и ее «нельзя победить насилием».

«Террористические акты людей, которые имеют право делать все, что вздумается, продолжаются уже семь месяцев», – добавил сербский президент, имея в виду студенческие протесты против его власти.

Объявление протестующих о том, что дальнейшие вспышки насилия на акциях являются ответственностью власти, он назвал «прямым призывом к гражданским конфликтам и нападениям на полицию».

«Мы требуем, чтобы прокуратура выполняла свою работу, а не действовала некомпетентно и наивно, время ответственности наступает», – заявил Вучич, пообещав больше не подписывать никаких помилований для арестованных.

Демонстрация на площади Славия в Белграде в субботу вечером стала последней в серии студенческих митингов и захватов зданий университетов, продолжающихся с ноября 2024 года и спровоцированных катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие выдвинули два требования: досрочные выборы и демонтаж проправительственного палаточного городка в центре Белграда возле здания парламента.

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