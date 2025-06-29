Сколько стоит покататься в Минске на катамаране, теплоходе или гидроцикле? 29.06.2025, 15:20

Список водных развлечений в столице.

Погода налаживается, значит, можно планировать отдых на свежем воздухе. Один из вариантов – провести время у воды или на воде. «Точка» рассказывает, на чем можно покататься на столичных водоемах.

К лету-2025 многие точки проката плавсредств в Минске обновили флот, некоторые даже подготовили новинки для посетителей.

Летняя классика – катамараны

На катамаранах можно покататься по Свислочи прямо в центре Минска. На Немиге сразу несколько точек проката. Одна из них – сразу за Дворцом спорта.

Двухместный катамаран стоит Br20 в час, четырехместный – Br25 за то же время.

Там же можно арендовать и лодку – Br23 в час.

Речные трамвайчики

На Немиге еще можно покататься на речном трамвайчике. Возле Дворца спорта билет стоит Br10 за человека.

Такой транспорт еще «ходит» в парке Горького, на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды.

Вместимость трамвайчиков – от 10 до 30 человек. Отправляются по мере заполнения.

Прогулка на теплоходе

За 25-минутную прогулку на теплоходе по маршруту Дворец спорта – парк Горького и обратно придется заплатить Br15 с человека.

Прогулка по Комсомольскому озеру – на Br5 дешевле. Теплоход отправляется по мере заполнения – вмещает до 40 человек.

Маршрут такой: гостиница «Виктория» – спасательная станция ОСВОДа – пляж – и обратно на проспект Победителей.

По пути теплоход проезжает фонтан «Парус» и два острова. Птичий остров – место, где природу удалось сохранить практически в нетронутом виде, несмотря на близость городского центра, а также остров Комсомольцев – самый большой в Минске.

Байдарки, сапы и даже гидроциклы

На водохранилище Дрозды аренда двух- и трехместной байдарок на час обойдется в Br25 рублей, на сутки – Br80. На Минском море отдыхающим предлагают каяки – час за Br35.

Прокат сапа с веслом на Дроздах – от Br25/час, на Минском море – от Br25/час. Есть вариант арендовать сап с электромотором – Br30/час.

Гидроциклы обойдутся намного дороже: Br160 за полчаса, Br60 за 10 минут.

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