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Чешская разведка сорвала покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

  • 29.06.2025, 15:28
Чешская разведка сорвала покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

Агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж во время визита в Прагу.

Чешская разведка на этой неделе заявила, что предотвратила покушение на бывшую вице-президентку Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года, говорится в публикации агентства AFP.

Представитель чешской военной разведки Ян Пейсек заявил AFP в воскресенье, что Сяо была мишенью «лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге».

Он сказал, что они следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и ее встречах с чешскими чиновниками.

«Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против человека, находящегося под защитой, которые, однако, не вышли за рамки подготовительного этапа», – добавил Пейсек.

Согласно сообщению военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, в котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

Сама Сяо, реагируя на информацию о покушении на нее, заявила, что «незаконные действия» Коммунистической партии Китая ее не запугают и она «будет продолжать отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе».

Чехия, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживает прочные неформальные контакты. Тайваньские высокотехнологичные компании также являются значительными инвесторами в Чешской Республике.

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