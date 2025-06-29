закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые из Европы развеяли миф о вреде прокрастинации в процессе обучения

  • 29.06.2025, 15:59
Ученые из Европы развеяли миф о вреде прокрастинации в процессе обучения

Отвлекаться от важных дел в процессе обучения крайне полезно.

Группа европейских ученых провела исследование, в ходе которого установила, что отвлекаться от важных дел, например в процессе обучения, крайне полезно для запоминания и усвоения информации, пишет «Журнал нейробиологии».

«Блуждание мыслей, занимающее 30–50% нашего бодрствующего времени, остается загадочным явлением в когнитивной нейробиологии. Большое количество исследований показало отрицательную связь между блужданием мыслей и задачами, требующими внимания (основанными на моделировании), как в естественных условиях, так и в лабораторных», - указали ученые.

В эксперименте приняли участие 37 здоровых взрослых людей, которые выполнили задание на «неявное вероятностное обучение в сочетании с мысленными экспериментами». В процессе исследования им проводили электроэнцефалографию.

«Блуждание мыслей, по-видимому, не наносит вреда всем когнитивным областям и, как было замечено, способствует развитию творческих способностей и решению проблем», - сделали вывод ученые.

Согласно исследованию, периоды «блуждания ума» активируют участки мозга, которые отвечают за переработку и интеграцию информации, что в результате помогает лучше структурировать знания и устанавливать неожиданные смысловые связи. Таким образом, когда человек отвлекся на какие-то простые действия, его мозг продолжает работать с полученной им недавно информацией. Такой период консолидации крайне важен для обучения, отмечается в исследовании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип