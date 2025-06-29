Ученые из Европы развеяли миф о вреде прокрастинации в процессе обучения
- 29.06.2025, 15:59
Отвлекаться от важных дел в процессе обучения крайне полезно.
Группа европейских ученых провела исследование, в ходе которого установила, что отвлекаться от важных дел, например в процессе обучения, крайне полезно для запоминания и усвоения информации, пишет «Журнал нейробиологии».
«Блуждание мыслей, занимающее 30–50% нашего бодрствующего времени, остается загадочным явлением в когнитивной нейробиологии. Большое количество исследований показало отрицательную связь между блужданием мыслей и задачами, требующими внимания (основанными на моделировании), как в естественных условиях, так и в лабораторных», - указали ученые.
В эксперименте приняли участие 37 здоровых взрослых людей, которые выполнили задание на «неявное вероятностное обучение в сочетании с мысленными экспериментами». В процессе исследования им проводили электроэнцефалографию.
«Блуждание мыслей, по-видимому, не наносит вреда всем когнитивным областям и, как было замечено, способствует развитию творческих способностей и решению проблем», - сделали вывод ученые.
Согласно исследованию, периоды «блуждания ума» активируют участки мозга, которые отвечают за переработку и интеграцию информации, что в результате помогает лучше структурировать знания и устанавливать неожиданные смысловые связи. Таким образом, когда человек отвлекся на какие-то простые действия, его мозг продолжает работать с полученной им недавно информацией. Такой период консолидации крайне важен для обучения, отмечается в исследовании.