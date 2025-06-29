Украинские артиллеристы точно отработали по колонне российской бронетехники
- 29.06.2025, 16:10
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В зоне боевых действий украинские артиллеристы из дивизиона «Тіваз» 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады продемонстрировали впечатляющее мастерство, уничтожив колонну российской бронетехники.
Под массированным обстрелом украинской артиллерии вражеская группировка понесла значительные потери. Огонь велся как по технике, так и по живой силе противника, которая пыталась укрыться в лесополосах, информирует Цензор.НЕТ.