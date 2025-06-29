В гомельском магазине выстроилась гигантская очередь 7 29.06.2025, 16:12

5,108

Видеофакт.

Тикток-блогер alenka26.07.84l (специализируется на дегустации продуктов) запечатлела большую очередь в одном из магазинов в Гомеле. И нет, люди стояли не за продуктами и даже не в секонд-хенд, передает «Онлайнер».

В своем видео блогер рассказала, что увидела рекламу ковров со скидкой в одном из аккаунтов TikTok и поехала в магазин. Как оказалось, не она одна: людей было очень много.

«Час в очереди возле магазина, часа 2,5 — в магазине. У меня уже нету сил. Там [в очереди] как минимум человек 200. Запускали в магазин по пять человек. Такого ажиотажа я не видела никогда», — рассказала в ролике блогер.

О какой скидке шла речь? Девушка сказала, что на одном из ковров сэкономила 40 р.

А вот что под видео написали другие пользователи:

«Тоже сегодня отстояли 1,5 часа в очереди и 2,5 в кассу. Сэкономили в результате 40 руб. Взяли со звездочкой, и просто жаль времени. Если бы знали, не стояли бы ни за что!»;

«В 25-м году брать ковры. Это же такой рассадник пыли, что ужас»;

«Стояли вместе рядом в одной очереди. Я бы тоже не стоял, но теща сказала: надо».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com