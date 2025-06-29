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В гомельском магазине выстроилась гигантская очередь

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  • 29.06.2025, 16:12
  • 5,108
В гомельском магазине выстроилась гигантская очередь

Видеофакт.

Тикток-блогер alenka26.07.84l (специализируется на дегустации продуктов) запечатлела большую очередь в одном из магазинов в Гомеле. И нет, люди стояли не за продуктами и даже не в секонд-хенд, передает «Онлайнер».

В своем видео блогер рассказала, что увидела рекламу ковров со скидкой в одном из аккаунтов TikTok и поехала в магазин. Как оказалось, не она одна: людей было очень много.

«Час в очереди возле магазина, часа 2,5 — в магазине. У меня уже нету сил. Там [в очереди] как минимум человек 200. Запускали в магазин по пять человек. Такого ажиотажа я не видела никогда», — рассказала в ролике блогер.

@alenka26.07.84.l

♬ оригинальный звук - Кушаем с Алёнкой

О какой скидке шла речь? Девушка сказала, что на одном из ковров сэкономила 40 р.

А вот что под видео написали другие пользователи:

«Тоже сегодня отстояли 1,5 часа в очереди и 2,5 в кассу. Сэкономили в результате 40 руб. Взяли со звездочкой, и просто жаль времени. Если бы знали, не стояли бы ни за что!»;

«В 25-м году брать ковры. Это же такой рассадник пыли, что ужас»;

«Стояли вместе рядом в одной очереди. Я бы тоже не стоял, но теща сказала: надо».

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