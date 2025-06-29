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Что почем на минской Комаровке

  • 29.06.2025, 16:31
Что почем на минской Комаровке

Лисички по 10, клубника — 11, голубика — 47 рублей.

Заканчивается первый месяц лета — а погода по-прежнему живет по законам апреля. Как холод и дожди повлияли на урожай, какие ягоды еще будут дешеветь, а какие — уже нет, и на какую погоду молятся беларусские фермеры — журналисты myfin.by прошлись по Комаровке и узнали последние новости.

Что по ягодам?

Будний день, полдень — но на рынке полно народа. Самые длинные очереди копятся у лотков с развесной ягодой: активнее всего разбирают клубнику с черешней. Кроме них, на прилавках уже лежит вишня, голубика, черника, смородина и даже земляника.

Пока разведываем обстановку — прислушиваемся к разговорам:

— Ягоды мелкие, но шикарные — ничем не обработанная домашняя клубника! — слышим от одного продавца.

У второго семейная пара интересуется голубикой — сладкая, или нет?

— Да не будет она сладкой, рано еще, — на это возражение продавец отвечает грамотно и уверенно и без лишних вопросов предлагает попробовать ягоду самим. У соседнего лотка несколько подруг выбирают клубнику, одна становится дегустатором и выдает вердикт: «Не сильно сладкая, но и не сильно кислая!» Ответ следует незамедлительно: «Ну, а где ты сейчас сладкую-то найдешь?»

Выясняется, что все-таки найдешь. Самая кисленькая, мелкая и дешевая — «земляничная» клубника, цена стартует от 8 рублей за кило. Все что дороже — больше и слаще.

Идем дальше и видим очередь — как выяснится позже, самая длинная за сегодня. Кажется, людей привлекло соотношение красота/качество — крупная ягода продается за 11 рублей, рядом с ней — другой сорт за 14. Это все своя брестская клубника, рассказывает продавец, пока его напарница контролирует столпотворение:

— Мои хорошие, кто в очереди! Станьте сюда, по помидорам вот так выправьтесь — отлично, спасибо!

Подходим к лотку с фермерской клубникой: диапазон цен от 14,9 до 18,9 рубля. Разницу объясняет продавец Валентина: самая дешевая «Альба» — сладкая, но с кислинкой, два остальных сорта — очень сладкие, даже с каким-то мармеладным привкусом.

— В этом году фермеры, конечно, пострадали от погоды. Половина клубники мерзнет, отойдет она или нет — неизвестно. Урожай выходит маленький — вот цены вверх и ползут. Зато качество хорошее, потому что ягода фермерская, досмотренная: в нее вкладывают деньги, защищают от болезней и от всего. Естественно, и цена от этого держится. А если ягода людская, то там уже по-разному — могут и цены поменьше быть, — рассказывает Валентина.

По словам собеседницы, цены могут упасть, если температура будет ровнее: постоянное солнце, теплый воздух — ягода зреет быстрее и в больших объемах. По соседству, у торговцев «своей» ягодой, получили еще один прогноз: цена на черешню вряд ли успеет упасть, а вот на клубнику с голубикой — вполне.

Мелкую ягоду вроде земляники и смородины находим у женщины с Логойского района. Земляника — 25 рублей за стаканчик, смородина и черника — по 10. Помимо ягод, продает и зелень — рубль-полтора за пучок, — и собственные закатки ежевики и перетертой свеклы с помидором, перцем и луком — можно и в суп, и в салат, и просто так. Закатки — по 10 рублей за банку. На прилавке — все, что удалось спасти от непогоды.

— Урожай в этом году никакой. Очень мало черники, очень мало земляники, лук в воде — просто ужас такой.

Считаем цены:

Клубника — мелкая «земляничная» 8,90−10,90, крупные сорта — от 11 до 18 рублей.

Черешня — 10−23 рубля.

Черника — 20 рублей/кг, 10 рублей за стаканчик.

Малина — 15−20 рублей/лоток.

Ежевика — 20−25 рублей/лоток.

Красная смородина — 15 рублей/кг.

Черная смородина — 10 рублей/стаканчик.

Земляника — 25 рублей/стаканчик.

Голубика — 47−70 рублей за кило.

Вишня — 16,9 рубля/кг.

Что по фруктам?

Останавливаемся у лотков с привозным товаром: уже появились молодые узбекские абрикосы и томаты величиной с мужской кулак. Ими торгует Ольга — всего на Комаровке она работает больше 30 лет и успела повидать всякого. Жарко или холодно — ничего страшного, все переживали.

— В целом, мы, наоборот, погодой довольны. Жару наш товар переносит не так хорошо, а вот когда прохладно, как сейчас, — идеально, — улыбается собеседница. — По сравнению с прошлым годом цены примерно такие же, а покупают даже лучше. Сейчас хорошо берут клубнику, черешню, но только наши. Бывают китайцы: они ягоду вообще не берут, в основном берут арбузы. А наши наоборот, арбузы брать начинают позже.

Наше внимание привлекает витрина с «монотоваром» — на прилавках только дыни, арбузы и гранаты. Ими торгует Арсен — спрашиваем про цены и его прогнозы.

— По ценам — непонятно. То дороже, то дешевле. Все зависит от того, что в мире творится, а от погоды — от погоды вообще не зависит. От нее зависит спрос: сейчас холодно и людям не так хочется арбузов. Потеплеет — будет спрос! — улыбается собеседник.

Цены на фрукты и большие ягоды:

Арбуз — 4−6 рублей/кг.

Дыни — 5−11 рублей/кг.

Гранат — 35 рублей/кг.

Слива — 5,5 рубля/кг.

Абрикос — 8,9−12,9 рубля/кг.

Что по овощам?

На рынок привезли не только иностранные томаты, но и свои. За прилавками «частников» знакомимся с Татьяной: вместе с мужем она на три дня приезжает из Пинска, чтобы продать свои овощи. Урожай этого года отвоевывали у непогоды с потом и кровью.

— Погода для нас очень плохая. Сначала холода же были, поэтому отапливали теплицу — сколько дров потрачено! С мужем менялись каждые 2 часа и докладывали дрова, чтобы печь горела. В таком режиме жили с 28 марта до середины мая — считайте, два месяца без сна! Огурец стоял и не рос — не хватало то солнца, то тепла, но потом погода хотя бы немного выровнялось — огурец пошел. С зеленью тоже сложно, потому что сейчас ведь заливает. Дожди бывают разные — и обычные, и кислотные, поэтому это тоже надо контролировать. Кабачки тоже из теплицы — на грядках ничего пока нет, потому что они тоже любят солнце, — рассказывает Татьяна.

— Поэтому ждем солнца: стабильная температура — не развивается корневая гниль, листик красивый, цвет красивый, пчелки работают в теплице. А цены вряд ли станут ниже — пленка дорогая, семена из Нидерландов, тоже проблематично их доставать, дрова на отопление — пока это не оправдается, цену снизить не получится.

На лотках с картошкой — молодая и ранняя, разных сортов. Цены разные — есть по 3, есть по 7 рублей за кило. И здесь прогнозы однозначные — цены будут ниже:

— Это самая ранняя и дорогая картошка — ее укрывали, берегли и посадили еще до Пасхи. От того и цена такая. Поспеет еще картошка — все будет по три рубля, а то и дешевле.

И конечно на рынке уже появились лисички. За банку или небольшое ведрышко просят 10 рублей, за стаканчик — 5 рублей.

Цены на овощи:

Цветная капуста 6,5 рубля.

Редис 3−4 рубля.

Огурцы — 4−5 рублей/кг.

Чеснок — 20 рублей/кг.

Капуста — 3 рубля/кг.

Кабачок — 4 рубля/кг.

Морковка — 6 рублей/кг.

Молодая картошка — 3−7 рублей/кг.

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