Сенатор Грэм озвучил позицию Трампа по новым санкциям против России 29.06.2025, 17:08

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Президент США поддержал законопроект сенатора.

Президент США Дональд Трамп, говоря о новых санкциях против России, счел нужным двигаться вперед с законопроектом на этот счет, рассказал сенатор Линдси Грэм и автор соответствующего билля в интервью ABC.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — сказал законодатель.

Грэм напомнил суть своего санкционного проекта: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500% тариф.

Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

Он также отметил, что билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов). Если законопроект будет одобрен, то Трамп получит «инструмент» в контексте конфликта России и Украины. Грэм добавил, что провести документ планируется «на следующий день после июльского перерыва», то есть начиная с 7 июля, а дальше решение за президентом.

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