Под Брестом мужчину убило током 29.06.2025, 17:15

Он ремонтировал сарай, который разрушила стихия.

В Брестском районе мужчина погиб от удара током, сообщили в пресс-службе Госэнергогазнадзора.

По предварительной информации, мужчина проводил ремонтные работы в сарае, который ранее был разрушен стихией. Во время попытки восстановить электропроводку он оказался под воздействием электрического тока и погиб.

Тело мужчины было обнаружено утром 28 июня соседом. В его руках находились металлические плоскогубцы без изоляции и оголенный провод.

Специалисты Госэнергогазнадзора напоминают: никогда не стоит проводить ремонт электропроводки или электроприборов без полного отключения питания. Подобные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Также рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения, которые могут спасти жизнь при коротком замыкании или утечке тока.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com