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Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства

  • 29.06.2025, 17:22
Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства

Также президент Украины ликвидировал пять совещательных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации 5 совещательных органов при Офисе президента Украины и одновременно создал новый Совет по поддержке предпринимательства.

Об этом говорится на сайте ОП Украины.

«С целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины,... постановляю образовать Совет по вопросам поддержки предпринимательства как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины», - говорится в указе Зеленского №421/2025.

Задачами новосозданного органа определены:

анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений относительно возможных путей их решения;

разработка мероприятий по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиционной и инновационной активности, защите права собственности и конкуренции в соответствии с лучшими практиками регулирования бизнес-среды;

проработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;

содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, общественными объединениями, представляющими их интересы, с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.

Председателем совета президент назначил Андрея Ермака. Заместителем Ермака будет Юлия Свириденко.

В совет вошли более 70 предпринимателей, среди которых Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие.

В то же время Зеленский ликвидировал пять других консультативно-совещательных органов:

Национальный совет реформ;

Исполнительный комитет реформ;

Национальный инвестиционный совет;

Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства;

Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

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