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В Курской области РФ водители автобусов массово уволились из-за обстрелов

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  • 29.06.2025, 18:02
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В Курской области РФ водители автобусов массово уволились из-за обстрелов

Особенно острая ситуация сложилась во Льгове.

В Курской области начали отменять автобусные маршруты в связи с нехваткой водителей, которые увольняются из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Особенно острая ситуация сложилась во Льгове. Администрация города сообщила местным СМИ, что из-за отсутствия кадров перевозчик — индивидуальный предприниматель — с 15 апреля отменил три маршрута: № 5 «Льгов (АС) — сахзавод», № 6 «Льгов (АС) — п/с Гайдара» и № 7 «Льгов (АС) — Н. Деревеньки», передает The Moscow Times.

Попытки найти новых поставщиков услуг через конкурсы результата не дали — желающих не оказалось. Водители не хотят браться за работу «из-за обстрелов со стороны ВСУ и постоянных опасностей ракетных атак и атак БПЛА», добавили в администрации. Жители Льгова пожаловались врио губернатора Курской области Александру Хинштейну. «Люди мучаются, особенно с детьми и пожилые. До автостанции старикам надо добираться минут 30, а там еще добраться до центра и до больницы. Живем, как на острове — ни аптеки, ни больницы. Брошенный всеми район! Местной власти наплевать на нас», — говорится в обращении.

Куряне также пригрозили написать открытое письмо президенту России Владимиру Путину, если ситуация не изменится. Очередной конкурс на поставку услуг городские власти планируют объявить в ближайшее время.

Курская область регулярно подвергается атакам, также часть региона с августа 2024 по апрель 2025 года находилась под контролем ВСУ. По данным властей на май, с начала войны в области погибли более 310 мирных жителей. Порядка 800 пострадали и почти столько же пропали без вести.

Война с Украиной влияет на доступность общественного транспорта и в других регионах России. В декабре депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что в Чите Забайкальского края на маршруты перестала выходить половина от необходимого городу количества троллейбусов, поскольку около 20 водителей ушли на фронт.

Аналогичная ситуация сложилась в Иркутске: там из-за низкой заработной платы на войну записались как минимум 15 водителей. В результате количество курсирующих троллейбусов сократилось до 25. В Новокузнецке Кемеровской области нехватка кадров вынудила мэра объявить о наборе «женского батальона» для работы водителями троллейбусов.

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