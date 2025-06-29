В Ждановичах дерево упало на автомобиль
- 29.06.2025, 18:21
В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Минске и области.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минске и Минской области, сообщает пресс-служба МЧС.
По оперативной информации, зафиксировано пять случаев падения деревьев в трех районах области: Дзержинском, Минском и Солигорском.
По данным МЧС, в агрогородке Ждановичи упавшее дерево повредило легковой автомобиль. В Минске спасатели выезжали на пять случаев распиловки деревьев, упавших в разных районах города.
Пострадавших нет.