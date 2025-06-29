В Ждановичах дерево упало на автомобиль 29.06.2025, 18:21

В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Минске и области.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минске и Минской области, сообщает пресс-служба МЧС.

По оперативной информации, зафиксировано пять случаев падения деревьев в трех районах области: Дзержинском, Минском и Солигорском.

По данным МЧС, в агрогородке Ждановичи упавшее дерево повредило легковой автомобиль. В Минске спасатели выезжали на пять случаев распиловки деревьев, упавших в разных районах города.

Пострадавших нет.

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