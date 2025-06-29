ВСУ уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка 29.06.2025, 18:29

Опубликованы спутниковые снимки.

Фото со спутника подтверждают успешную атаку Сил обороны Украины на российский аэродром Мариновка и поражение самолетов Су-34. Об этом сообщили OSINT-аналитики «КиберБорошно» в воскресенье, 29 июня.

«На спутниковых снимках от 29 июня зафиксированы результаты успешной атаки по российскому аэродрому», — говорится в сообщении.

Согласно снимкам, два самолета Су-34 полностью уничтожены, еще два получили повреждения.

Аналитики отметили, что на одном из мест стоянки самолетов можно увидеть следы вероятной детонации подвесного вооружения. На снимке этот момент выделен желтым цветом.

«КиберБорошно» также пишет, что, согласно снимкам Sentinel-1 от 25 июня, именно в этом месте ранее базировалась группа самолетов.

27 июня Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении двух и повреждении еще двух российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ. Операция проведена с помощью дальнобойных дронов.

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