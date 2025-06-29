закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В аэропорту Вильнюса построят новый терминал

  • 29.06.2025, 19:01
В аэропорту Вильнюса построят новый терминал

Как он будет выглядеть.

В Вильнюсском аэропорту появится новый терминал прибытия: лучшие архитектурные идеи выбрали на международном конкурсе.

Победителем стало известное британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, чьи проекты признаны по всему миру. Студия славится смелыми формами, футуристичным дизайном и сооружениями, которые становятся архитектурными символами городов. Среди них – Центр Гейдара Алиева в Баку, оперный театр в Гуанчжоу и Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне.

В конкурсе приняли участие 11 проектов от литовских и международных архитектурных команд. В финал вышли пять лучших.

Новый терминал планируется построить к концу 2028 года, а подрядчика для строительства выберут в 2027-м.

Ожидается, что новое здание объединит все терминалы аэропорта в единый комплекс. Терминал спроектирован с учетом удобства для пассажиров и требований экологической устойчивости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип