В аэропорту Вильнюса построят новый терминал 29.06.2025, 19:01

Как он будет выглядеть.

В Вильнюсском аэропорту появится новый терминал прибытия: лучшие архитектурные идеи выбрали на международном конкурсе.

Победителем стало известное британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, чьи проекты признаны по всему миру. Студия славится смелыми формами, футуристичным дизайном и сооружениями, которые становятся архитектурными символами городов. Среди них – Центр Гейдара Алиева в Баку, оперный театр в Гуанчжоу и Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне.

В конкурсе приняли участие 11 проектов от литовских и международных архитектурных команд. В финал вышли пять лучших.

Новый терминал планируется построить к концу 2028 года, а подрядчика для строительства выберут в 2027-м.

Ожидается, что новое здание объединит все терминалы аэропорта в единый комплекс. Терминал спроектирован с учетом удобства для пассажиров и требований экологической устойчивости.

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