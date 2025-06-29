Пилигримы со всей Беларуси идут в Будслав 29.06.2025, 19:19

Когда пройдет фест.

Белорусские католики открыли летний сезон пилигримок. Многие верующие из разных уголков страны решили добираться на традиционный ежегодный фест пешком.

Первыми вышли католики из Лиды и Барановичей – они в пути с 26 июня. Салезианская молодежная евангелизационная пилигримка отправилась из Сморгони 29 июня.

И это лишь малая часть паломников: их ждут из Минска, Ракова, Постав, Гродно, Вилейки, Глубокого… Кто-то дойдет пешком. Кто-то будет ехать на велосипедах.

В 2024 году в Будслав пешком и на велосипедах прибыли около 2000 католиков.

Будславский фест даже включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Сотни километров, ночевки в палатках – все ради того, чтобы прийти к Матери Божьей Будславской.

Празднование торжества в этом году выпадает на 4 и 5 июля и пройдет под девизом «Міласэрнасць Божая – давяраем табе», пишет Catholic.by.

Во время феста в Национальном санктуарии в Будславе произойдет посвящение Минско-Могилевской митрополии, то есть Костела в Беларуси, Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.

«Заахвочваю ўсіх пілігрымаў … маліцца аб ласцы Божай міласэрнасці і аб спакоі ў свеце. Спадзяюся таксама на малітоўную падтрымку тых, хто з-за хваробы ці пажылога ўзросту не можа ўдзельнічаць у пілігрымцы, і прашу вас, мае дарагія, ахвяраваць свае цярпенні ў гэтай інтэнцыі», – обратился к верующим арцибискуп Иосиф Станевский.

На протяжении двух дней – 4 и 5 июля – верующие смогут поклониться чудотворной иконе Будславской Божьей Матери и помолиться перед ней.

В первый день феста в 18:00 планируется святая месса. В 21:00 начнется Крестный путь. В 23:30 – процессия с копией иконы Матери Божьей Будславской. После этого ровно в полночь будет Богослужение.

Главная месса начнется 5 июля в 11:30 – на ней Иосиф Станевский проведет Акт посвящения Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.

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