Пилигримы со всей Беларуси идут в Будслав
- 29.06.2025, 19:19
Когда пройдет фест.
Белорусские католики открыли летний сезон пилигримок. Многие верующие из разных уголков страны решили добираться на традиционный ежегодный фест пешком.
Первыми вышли католики из Лиды и Барановичей – они в пути с 26 июня. Салезианская молодежная евангелизационная пилигримка отправилась из Сморгони 29 июня.
И это лишь малая часть паломников: их ждут из Минска, Ракова, Постав, Гродно, Вилейки, Глубокого… Кто-то дойдет пешком. Кто-то будет ехать на велосипедах.
В 2024 году в Будслав пешком и на велосипедах прибыли около 2000 католиков.
Будславский фест даже включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Сотни километров, ночевки в палатках – все ради того, чтобы прийти к Матери Божьей Будславской.
Празднование торжества в этом году выпадает на 4 и 5 июля и пройдет под девизом «Міласэрнасць Божая – давяраем табе», пишет Catholic.by.
Во время феста в Национальном санктуарии в Будславе произойдет посвящение Минско-Могилевской митрополии, то есть Костела в Беларуси, Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.
«Заахвочваю ўсіх пілігрымаў … маліцца аб ласцы Божай міласэрнасці і аб спакоі ў свеце. Спадзяюся таксама на малітоўную падтрымку тых, хто з-за хваробы ці пажылога ўзросту не можа ўдзельнічаць у пілігрымцы, і прашу вас, мае дарагія, ахвяраваць свае цярпенні ў гэтай інтэнцыі», – обратился к верующим арцибискуп Иосиф Станевский.
На протяжении двух дней – 4 и 5 июля – верующие смогут поклониться чудотворной иконе Будславской Божьей Матери и помолиться перед ней.
В первый день феста в 18:00 планируется святая месса. В 21:00 начнется Крестный путь. В 23:30 – процессия с копией иконы Матери Божьей Будславской. После этого ровно в полночь будет Богослужение.
Главная месса начнется 5 июля в 11:30 – на ней Иосиф Станевский проведет Акт посвящения Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.