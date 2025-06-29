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Зеленский присвоил пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины

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  • 29.06.2025, 19:34
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Зеленский присвоил пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины

Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 июня, издал указ о присвоении летчику 1-го класса, подполковнику Максиму Устименко звания Герой Украины.

Соответствующий указ № 444/2025 появился на сайте Офиса президента Укранты.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее 29 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в ВС ВСУ.

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