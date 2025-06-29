закрыть
29 июня 2025, воскресенье, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте водители создали пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка

1
  • 29.06.2025, 19:40
  • 1,048
В Бресте водители создали пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка

Видеофакт.

Брестские водители устроили пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, в популярной соцсети ТикТок завирусилось видео, как в Бресте водители спасают котенка. Его посмотрели более 2,6 миллиона человек и прокомментировали сотни пользователей.

В телеграм-канале облисполкома сообщили, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. В пятницу, 27 июня, котенок выбежал на оживленную часть проспекта, а водители остановили поток, чтобы спасти пушистика.

Видео сняла случайная прохожая. В ролике видно, как испуганный котенок сначала убежал под троллейбус, но и водитель городского транспорта поучаствовал в спасении, не тронулся, пока котенка не спасли.

- Водитель машины забрал его себе в машину, вся семья уехала домой с котенком, - подытожила под видео автор ролика.

Комментаторы в TikTok позитивно отреагировали на видео, говоря о человечности и «герое нашего дня».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Королева НАТО
Королева НАТО Илона Громлюк
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип