В Бресте водители создали пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка 1 29.06.2025, 19:40

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Видеофакт.

Брестские водители устроили пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, в популярной соцсети ТикТок завирусилось видео, как в Бресте водители спасают котенка. Его посмотрели более 2,6 миллиона человек и прокомментировали сотни пользователей.

В телеграм-канале облисполкома сообщили, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. В пятницу, 27 июня, котенок выбежал на оживленную часть проспекта, а водители остановили поток, чтобы спасти пушистика.

Видео сняла случайная прохожая. В ролике видно, как испуганный котенок сначала убежал под троллейбус, но и водитель городского транспорта поучаствовал в спасении, не тронулся, пока котенка не спасли.

- Водитель машины забрал его себе в машину, вся семья уехала домой с котенком, - подытожила под видео автор ролика.

Комментаторы в TikTok позитивно отреагировали на видео, говоря о человечности и «герое нашего дня».

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