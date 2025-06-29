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Транспортный коллапс на белорусско-польской границе может еще больше усилиться

  • 29.06.2025, 20:17
  • 1,104
Транспортный коллапс на белорусско-польской границе может еще больше усилиться

В чем причина?

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в понедельник, 30 июня, начнется текущий ремонт дорожного покрытия. Работы продлятся до 14 июля, сообщает ГТК.

Как считают в комитете, это может повлиять на пропускную способность пункта пропуска – возможны временные затруднения в движении легковых автомобилей и автобусов.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута через границу.

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 18.00 29 июня на выезд из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Брест» находились более 2,4 тыс. легковых автомобилей и 50 автобусов.

На въезд в Беларусь обстановка также сложная.

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