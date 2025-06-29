Экс-вратарь сборной Беларуси Тумилович нашел работу в Израиле
- 29.06.2025, 20:26
Белорус возглавил пляжный футбольный клуб «Рош-ха-Аин».
Экс-вратарь сборной Беларуси по футболу Геннадий Тумилович возглавил пляжный футбольный клуб «Рош-ха-Аин» из Израиля.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Злой Тумилович», который ведет сам бывший футболист.
До этого Тумилович был известен по работе с «Кристаллом» из российского Д1. Его новый клуб, «Рош-ха-Аин», занял 5-е место в последнем розыгрыше пляжного Кубка европейских чемпионов.