Экс-вратарь сборной Беларуси Тумилович нашел работу в Израиле 29.06.2025, 20:26

Белорус возглавил пляжный футбольный клуб «Рош-ха-Аин».

Экс-вратарь сборной Беларуси по футболу Геннадий Тумилович возглавил пляжный футбольный клуб «Рош-ха-Аин» из Израиля.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Злой Тумилович», который ведет сам бывший футболист.

До этого Тумилович был известен по работе с «Кристаллом» из российского Д1. Его новый клуб, «Рош-ха-Аин», занял 5-е место в последнем розыгрыше пляжного Кубка европейских чемпионов.

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