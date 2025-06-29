Летом и осенью с Земли будет видно уникальное явление на Сатурне 3 29.06.2025, 20:36

Такое зрелище можно увидеть только раз в 15 лет.

В течение нескольких месяцев 2025 года будет несколько возможностей увидеть, как тень крупнейшего спутника Сатурна, Титана, пройдет по обращенной к Земле поверхности планеты. Такое зрелище можно увидеть только раз в 15 лет, пишет Live Science 26 июня.

Титан вращается вокруг Сатурна таким образом, что его большая тень многократно проходит по поверхности планеты, подобно тому, как тень Луны проходит по Земле во время лунного затмения. То же самое явление происходит и с некоторыми другими крупными спутниками Сатурна, включая Мимас и Рею. Однако их тени меньше и светлее, чем у Титана, что затрудняет их наблюдение.

Прохождение Титана на фоне Сатурна повторится лишь в 2040 году, говорится в публикации.

Титан вращается вокруг Сатурна примерно каждые 16 дней, что означает, что должно быть общей сложности 10 транзитов, которые будут видны, пока Земля все еще находится на одной линии с газовым гигантом. Три из этих транзитов уже произошли, но есть еще семь случаев, когда это зрелище может быть видно до середины осени, в зависимости от местоположения наблюдателя и погодных условий. Остальные транзиты произойдут 2 июля, 18 июля, 3 августа, 19 августа, 4 сентября, 20 сентября и 6 октября.

Каждые 15 лет Сатурн и Земля идеально выстраиваются в линию, так что кольца Сатурна обращены к Земле «лоб в лоб». В марте это выравнивание было настолько идеальным, что сверхтонкие кольца планеты полностью исчезли из виду. В 2032 году произойдет обратное, и можно будет увидеть все пылевые диски в идеальном круге вокруг пятой планеты от Солнца.

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